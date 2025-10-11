أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استدعاء بنجامين بافارد، ليعوض إبراهيما كوناتي الذي تعرض لإصابة، وتقرر عودته إلى نادي ليفربول.

منتخب فرنسا يحل ضيفًا على أيسلندا، مساء الإثنين المقبل، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بافارد يعوض كوناتي في فرنسا

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي، إن إبراهيما كوناتي عاد إلى ناديه ليفربول هذا السبت، وتم استدعاء بنجامين بافارد لتعويضه.

أضاف أنه خلال آخر مباراة له مع ليفربول أمام تشيلسي في 4 أكتوبر، شعر المدافع بعدم ارتياح في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن.

تابع البيان أنه منذ انضمام إبراهيما كوناتي إلى معسكر المنتخب يوم الإثنين، خضع كوناتي لعلاج وبرنامج تأهيلي خاص، لكنه لن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة أيسلندا.

أشار البيان إلى أنه بعد التشاور مع اللاعب وفرانك لو جال، طبيب المنتخب الفرنسي، قرر ديدييه ديشان إعادة كوناتي إلى ناديه واستدعاء بنجامين بافارد بدلًا منه.

اختتم البيان أن مدافع أولمبيك مارسيليا سيلتحق بتشكيلة المنتخب في ريكيافيك، عاصمة أيسلندا.

وكانت فرنسا قد فاز على أذربيجان (3-0) في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة.