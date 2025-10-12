قدم ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، توضيحاً جديداً بشأن الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

وغادر مبابي معسكر منتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026.

توضيح جديد من ديشامب بشأن إصابة مبابي

وقال ديشامب عن إصابة مبابي في تصريحات لـ"تيليفوت" الفرنسية: "هل كان من الضروري اللعب كل هذه المدة؟ يمكننا دائمًا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، لكنني أجريتُ نقاشات كثيرة مع مبابي سواء خلال الأسبوع، قبل المباراة، بين الشوطين، أو خلال الشوط الثاني، لسنا بمنأى عن ذلك".

وأوضح: "لم تتفاقم حالته ولم يعد يعاني من المزيد من الألم، ولكن هناك بعض الضربات".

وتابع: "قبل أن أُخرجه من الملعب، تلقى ضربة في مكان الألم في كاحله، بالطبع توقف عن اللعب فورًا".

وأتم مدرب منتخب فرنسا تصريحاته: "لولا هذه الضربة وبالنظر إلى لياقته البدنية، لما كانت هناك أي مشكلة تُذكر، في كرة القدم هناك احتكاك، وللأسف قد تُصاب".