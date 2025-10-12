المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

"في كرة القدم هناك احتكاك".. توضيح جديد من ديشامب بشأن إصابة مبابي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:44 م 12/10/2025
مبابي

مبابي

قدم ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، توضيحاً جديداً بشأن الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

وغادر مبابي معسكر منتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026.

توضيح جديد من ديشامب بشأن إصابة مبابي

وقال ديشامب عن إصابة مبابي في تصريحات لـ"تيليفوت" الفرنسية: "هل كان من الضروري اللعب كل هذه المدة؟ يمكننا دائمًا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، لكنني أجريتُ نقاشات كثيرة مع مبابي سواء خلال الأسبوع، قبل المباراة، بين الشوطين، أو خلال الشوط الثاني، لسنا بمنأى عن ذلك".

وأوضح: "لم تتفاقم حالته ولم يعد يعاني من المزيد من الألم، ولكن هناك بعض الضربات".

وتابع: "قبل أن أُخرجه من الملعب، تلقى ضربة في مكان الألم في كاحله، بالطبع توقف عن اللعب فورًا".

وأتم مدرب منتخب فرنسا تصريحاته: "لولا هذه الضربة وبالنظر إلى لياقته البدنية، لما كانت هناك أي مشكلة تُذكر، في كرة القدم هناك احتكاك، وللأسف قد تُصاب".

مباراة فرنسا القادمة
منتخب فرنسا مبابي ديشامب تصفيات كأس العالم 2026

