كلام فى الكورة
من بينها الفوز 10-0 على النرويج.. سيناريوهات تأهل إيطاليا إلى كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:42 م 12/10/2025 تعديل في 13/10/2025
إيطاليا

منتخب إيطاليا

يملك المنتخب الإيطالي فرصة ضعيفة جدًا في التأهل المباشر إلى منافسات كأس العالم 2026، إذ يحتاج في أحد السيناريوهات إلى اكتساح النرويج بنتيجة (10-0).

ويشارك منتخب إيطاليا تحت قيادة المدرب جينارو جاتوزو في التصفيات المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج وإستونيا ومولدوفا والكيان الصهيوني.

تصفيات كأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبًا في قارة أوروبا على الصعود إلى كأس العالم.

وفي التصفيات الأوروبية، تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، بعضها يضم 4 فرق والبعض الآخر يضم 5 فرق، على أن يصعد المتصدر بعد خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، مباشرة، إلى كأس العالم 2026.

وتتصارع المنتخبات التي احتلت وصافة المجموعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم على 4 مقاعد متبقية، يضاف إليها 4 منتخبات أخرى من الفائزة بمجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية، ليشارك 16 منتخبًا في الملحق القاري.

وتوزع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم في 4 طرق أو مسارات، كل منها مكون من مباراتين فقط، نصف نهائي ثم نهائي بنظام المباراة الواحدة، وليس ذهابًا وإيابًا.ويتأهل المنتخب الفائز في كل مسار من المسارات الأربعة إلى كأس العالم 2026.

موقف إيطاليا

بعد التعرف على نظام التأهل، يتبقى الاطلاع على ترتيب منتخب إيطاليا في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم 2026، كالتالي:

1) النرويج: 18 نقطة من 6 مباريات

2) إيطاليا: 12 نقطة من 5 مباريات

3) الكيان الصهيوني: 9 نقاط من 6 مباريات

4) إستونيا: 3 نقاط من 6 مباريات

5) مولدوفا: دون رصيد من النقاط بعد 5 مباريات

كيف يتأهل الأزوري إلى كأس العالم؟

يتبقى لمنتخب إيطاليا 3 مباريات، يواجه فيها الكيان الصهيوني ومولدوفا والنرويج على الترتيب، علمًا بأن المباراة الثانية فقط تقام خارج أرضه.

ويواجه المنتخب النرويجي كلًا من إستونيا وإيطاليا على التوالي.

ويحتاج منتخب إيطاليا إلى الفوز في جميع مبارياته من أجل الوصول إلى النقطة 21، مع تعثر النرويج في مباراته ضد إستونيا سواءً بالتعادل أو الخسارة.

وإذا فاز المنتخب الإيطالي في جميع مبارياته، وانتصرت النرويج على إستونيا كما هو متوقع، فإن رصيدهما سيصبح متساويًا، لكل منهما 21 نقطة.

وبحسب لوائح فيفا، يتم الفصل بين فريقين متساويين في عدد النقاط في تصفيات كأس العالم 2026 بفارق الأهداف، ما يظهر تفوقًا واضحًا لرفاق إيرلينج هالاند.

- فارق أهداف النرويج: +26

- فارق أهداف إيطاليا: +7

وفي فرضية من الصعب حدوثها، يستطيع المنتخب الإيطالي أن يتفوق على النرويج في فارق الأهداف إذا تفوق عليه بنتيجة (10-0) في الجولة الأخيرة.

يشار إلى أن منتخب إيطاليا فشل في التأهل لكأس العالم في آخر نسختين 2018 و2022 على التوالي.

مباراة إيطاليا القادمة
تصفيات كأس العالم إيطاليا

أخبار تهمك

التعليقات

