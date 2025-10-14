المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سان مارينو.. الحلم المستحيل الذي قد يتحقق بالهزيمة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:22 م 14/10/2025
سان مارينو

سان مارينو

قد تشهد تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 سيناريو غير مسبوق الشهر المقبل، يتمثل في استفادة منتخب سان مارينو — أضعف المنتخبات في القارة — من الخسارة في مباراته الأخيرة أمام رومانيا من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

ويقبع منتخب سان مارينو في المركز الأخير بمجموعته بعد تسجيله هدفًا واحدًا واستقباله 32 هدفًا خلال سبع مباريات، بينها خسارة ثقيلة بنتيجة 0-10 أمام النمسا الأسبوع الماضي.

لكن نظام التصفيات ومعايير كسر التعادل يمنحان سان مارينو فرصة غير متوقعة للتأهل إلى الملحق، بفضل نتائجه السابقة في دوري أمم أوروبا، حيث تصدر مجموعته في المستوى الرابع متفوقًا على ليختنشتاين وجبل طارق.

وتُحدد مقاعد الملحق الأوروبي الـ12 عبر المنتخبات الوصيفة في مجموعاتها، إضافة إلى أربعة منتخبات من دوري الأمم، ما يفتح الباب أمام فرق صغيرة مثل سان مارينو للاستفادة من تداخل النتائج في المجموعات.

وتكمن المفارقة في أن فوز رومانيا على البوسنة والهرسك في الجولة المقبلة سيُبقيها في المنافسة على المركز الثاني، ما يعني حاجتها إلى فوز كبير على سان مارينو في الجولة الأخيرة لتخطي فارق الأهداف وهو ما يصب في مصلحة سان مارينو من ناحية حسابات التأهل عبر دوري الأمم.

بهذا، قد يجد المنتخب الذي يُعد "الأضعف في أوروبا" نفسه قريبًا من الملحق بفضل هزيمة ثقيلة، في واحد من أغرب سيناريوهات التصفيات القارية في السنوات الأخيرة.

تصفيات كأس العالم سان مارينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026