سان مارينو.. الحلم المستحيل الذي قد يتحقق بالهزيمة

قد تشهد تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 سيناريو غير مسبوق الشهر المقبل، يتمثل في استفادة منتخب سان مارينو — أضعف المنتخبات في القارة — من الخسارة في مباراته الأخيرة أمام رومانيا من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

ويقبع منتخب سان مارينو في المركز الأخير بمجموعته بعد تسجيله هدفًا واحدًا واستقباله 32 هدفًا خلال سبع مباريات، بينها خسارة ثقيلة بنتيجة 0-10 أمام النمسا الأسبوع الماضي.

لكن نظام التصفيات ومعايير كسر التعادل يمنحان سان مارينو فرصة غير متوقعة للتأهل إلى الملحق، بفضل نتائجه السابقة في دوري أمم أوروبا، حيث تصدر مجموعته في المستوى الرابع متفوقًا على ليختنشتاين وجبل طارق.

وتُحدد مقاعد الملحق الأوروبي الـ12 عبر المنتخبات الوصيفة في مجموعاتها، إضافة إلى أربعة منتخبات من دوري الأمم، ما يفتح الباب أمام فرق صغيرة مثل سان مارينو للاستفادة من تداخل النتائج في المجموعات.

وتكمن المفارقة في أن فوز رومانيا على البوسنة والهرسك في الجولة المقبلة سيُبقيها في المنافسة على المركز الثاني، ما يعني حاجتها إلى فوز كبير على سان مارينو في الجولة الأخيرة لتخطي فارق الأهداف وهو ما يصب في مصلحة سان مارينو من ناحية حسابات التأهل عبر دوري الأمم.

بهذا، قد يجد المنتخب الذي يُعد "الأضعف في أوروبا" نفسه قريبًا من الملحق بفضل هزيمة ثقيلة، في واحد من أغرب سيناريوهات التصفيات القارية في السنوات الأخيرة.