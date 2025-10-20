المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

رسميًا.. جراهام بوتر مديرًا فنيًا لمنتخب السويد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:45 ص 20/10/2025
جراهام بوتر

جرهام بوتر

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، تعيين جراهام بوتر مدرب وست هام السابق، مدربً للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأكد بيان الاتحاد السويدي، أن عقد بوتر مع المنتخب سيكون حتى نهائيات كأس العالم 2026، إذا نجح في التأهل.

وبعد حصول المنتخب السويدي على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات في تصفيات كأس العالم، قرر مجلس إدارة الاتحاد السويدي لكرة القدم إنهاء التعاقد مع جون دال توماسون مدرب المنتخب يوم الثلاثاء الماضي.

وكان بوتر قد رحل عن تدريب وست هام، قبل 24 يومًا بسبب سوء النتائج.

وقال بوتر: "أشعر بتواضع كبير إزاء هذه المهمة، ولكني أشعر أيضًا بإلهام لا يُصدق، لدى السويد لاعبون رائعون يُبدعون في أفضل دوريات العالم خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف: "ستكون مهمتي تهيئة الظروف التي تُمكّننا كفريق من تقديم أداءٍ عالٍ لبلوغ كأس العالم الصيف المقبل".

وسبق وأن تولى بوتر تدريب كل من، سوانزي سيتي، وأند هوق ألبيون وبرايتون، وتشيلسي، ووست هام يونايتد في إنجلترا.

وتُعد مهمة بوتر صعبة مع منتخب السويد، حيث سيلعب أمام سويسرا وسلوفينيا، في توقف شهر نوفمبر المقبل، مع احتمالية خوض ملحق أوروبي في شهر مارس القادم.

وفقد منتخب السويد فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، عن المجموعة الثانية.

مباراة السويد القادمة
وست هام السويد كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026 جراهام بوتر

