أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا عن القائمة الرسمية لمباراتي أوكرانيا وأذربيجان، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية للمونديال، إلى جانب أوكرانيا، آيسلند وأذربيجان.

ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره الأوكراني، يوم الخميس 12 من نوفمبر، في الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وتتطير بعثة الديوك من أجل مواجهة أذربيجان، على ملعب الأخير، يوم الأحد 16 من الشهر الجاري، في الجولة السادسة من التصفيات.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي أوكرانيا وأذربيجان

حراس المرمى: لوكاس شوفالييه - مايك مينيان - بريس سامبا

خط الدفاع: لوكاس دين - مالو جوستو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - ويليام ساليبا - دايو أوباميكانو.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - نجولو كانتي - مانو كونيه - مايكل أوليسي - زائير إيمري.

في الهجوم: ماجنيس أكليوش - برادلي باركولا - رايان شرقي - هوجو إكيتيكي - راندال كولو مواني - جان-فيليب ماتيتا - كيليان مبابي - كريستوفر نكونكو.

ترتيب مجموعة فرنسا في تصفيات المونديال

1- فرنسا - 10 نقاط - 4 جولات

2- أوكرانيا - 7 نقاط - 4 جولات

3- آيسلندا - 4 نقاط - 4 جولات

4- آذربيجان - نقطة وحيدة - 4 جولات