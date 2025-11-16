خطف منتخب البرتغال بطاقة التأهل لمنافسات كأس العالم 2026، بعدما سحق ضيفه منتخب أرمينيا، بتسعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الدراجاو، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وتقدم منتخب البرتغال مبكرًا برأسية المدافع ريناتو فيجا في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك منتخب أرمينيا التعادل في الدقيقة 18 عن طريق إدوارد سبيرتسيان.

واستعاد منتخب البرتغال تقدمه بأقدام المهاجم جونكالو راموس بعد خطأ فادح من لاعب أرمينيا في إعادة الكرة لحارس مرماه في الدقيقة 28، قبل أن يوسع جواو نيفيز الفارق بتسجيل هدفين رائعين في الدقيقتين 30 و41.

واختتم برونو فيرنانديز الشوط الأول بتسجيل الهدف الخامس من ركلة جزاء، قبل أن يعود ليسجل هدفين ويكمل الهاتريك في الدقيقتين 51 و72، ثم سجل جواو نيفيز الهدف الثامن والثالث له في الدقيقة 81.

واختتم كونسيساو حفلة منتخب بلاده بتسجيل الهدف التاسع، في الوقت بدل الضائع بتسديدة أرضية متقنة، ليرفع منتخب البرتغال رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، ويتأهل لكأس العالم 2026، رغم غياب قائده كريستيانو رونالدو عن لقاء اليوم بداعي الإيقاف، بعد طرده ضد إيرلندا.

وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها، انتزع منتخب أيرلندا بطاقة الصعود إلى مرحلة الملحق، بعد تفوقه على المجر، بنتيجة 3-2.

وتقدم منتخب المجر عن طريق دانييل لوكاش من صناعة دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل تروي باروت لصالح أيرلندا في الدقيقة 15.

واستعاد منتخب المجر تقدمه عن طريق بارناباس فارجا في الدقيقة 37، لكن المهاجم تروي باروت قلب الطاولة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80، ثم هدف التأهل القاتل في الدقيقة 96.

ورفع منتخب أيرلندا رصيده إلى 10 نقاط ليحتل وصافة المجموعة، ويصعد لخوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد المجر عند 8 نقاط فقط.