المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 0
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 0
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بدون رونالدو.. البرتغال تتأهل إلى كأس العالم 2026 وأيرلندا نحو الملحق

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:06 م 16/11/2025
منتخب البرتغال

منتخب البرتغال

خطف منتخب البرتغال بطاقة التأهل لمنافسات كأس العالم 2026، بعدما سحق ضيفه منتخب أرمينيا، بتسعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الدراجاو، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وتقدم منتخب البرتغال مبكرًا برأسية المدافع ريناتو فيجا في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك منتخب أرمينيا التعادل في الدقيقة 18 عن طريق إدوارد سبيرتسيان.

واستعاد منتخب البرتغال تقدمه بأقدام المهاجم جونكالو راموس بعد خطأ فادح من لاعب أرمينيا في إعادة الكرة لحارس مرماه في الدقيقة 28، قبل أن يوسع جواو نيفيز الفارق بتسجيل هدفين رائعين في الدقيقتين 30 و41.

واختتم برونو فيرنانديز الشوط الأول بتسجيل الهدف الخامس من ركلة جزاء، قبل أن يعود ليسجل هدفين ويكمل الهاتريك في الدقيقتين 51 و72، ثم سجل جواو نيفيز الهدف الثامن والثالث له في الدقيقة 81.

واختتم كونسيساو حفلة منتخب بلاده بتسجيل الهدف التاسع، في الوقت بدل الضائع بتسديدة أرضية متقنة، ليرفع منتخب البرتغال رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، ويتأهل لكأس العالم 2026، رغم غياب قائده كريستيانو رونالدو عن لقاء اليوم بداعي الإيقاف، بعد طرده ضد إيرلندا.

وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها، انتزع منتخب أيرلندا بطاقة الصعود إلى مرحلة الملحق، بعد تفوقه على المجر، بنتيجة 3-2.

وتقدم منتخب المجر عن طريق دانييل لوكاش من صناعة دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل تروي باروت لصالح أيرلندا في الدقيقة 15.

واستعاد منتخب المجر تقدمه عن طريق بارناباس فارجا في الدقيقة 37، لكن المهاجم تروي باروت قلب الطاولة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80، ثم هدف التأهل القاتل في الدقيقة 96.

ورفع منتخب أيرلندا رصيده إلى 10 نقاط ليحتل وصافة المجموعة، ويصعد لخوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد المجر عند 8 نقاط فقط.

البرتغال
البرتغال
أخبار إحصائيات
كأس العالم البرتغال أيرلندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إذربيجان

إذربيجان

1 0
فرنسا

فرنسا

10

ضغط قوي من منتخب أذربيجان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ألبانيا

ألبانيا

0 0
إنجلترا

إنجلترا

10

تشتيت من دفاع ألبانيا بعد كرة عرضية من جارود بوين خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة