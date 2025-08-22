ترامب يعلن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم 2026

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن موعد قرعة بطولة كأس العالم 2026 والتي ستستضيفها بلاده مع كندا والمكسيك في العام المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف أمريكا وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 في الفترة بين 11 يونيو حتى 19 يوليو من عام 2026.

موعد قرعة كأس العالم 2026

وذكرت شبكة "CNN" أن ترامب كان حاضرًا في اجتماع مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمكتب البيضاوي وأعلن عن إقامة قرعة كأس العالم في الخامس من شهر ديسمبر المقبل بمركز كينيدي بالعاصمة واشنطن.

وقال ترامب: "إنه لشرف عظيم أن نجلب هذا الحدث العالمي، وهذه المجموعة الرائعة من الناس، وهؤلاء الرياضيين المذهلين – أفضل الرياضيين في العالم – إلى المركز الثقافي لعاصمة أمتنا (مركز كينيدي)".

ووعد ترامب بتوفير أجواء آمنة خلال مراسم إجراء قرعة كأس العالم 2026.

أكبر حدث رياضي في التاريخ

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ستكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أكبر وأعقد حدث رياضي في التاريخ، ومركز كينيدي سيمنح البطولة انطلاقة رائعة وسيكون جزءا منها".

وسيشهد كأس العالم العام المقبل توسعا لأول مرة ليشمل 48 فريقا، وستستضيف 11 مدينة أمريكية المباريات، لكن واشنطن العاصمة ليست من بينها.