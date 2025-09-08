المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من بينها ثلاثي عربي.. المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:32 م 08/09/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 إلى 18 منتخبًا، من بينها ثلاثي عربي.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

حجز منتخب تونس مكانًا له في منافسات كأس العالم 2026، اليوم الإثنين، عقب تفوقه بهدف نظيف على غينيا الاستوائية في الدقيقة الأخيرة.

وأصبحت تونس ثالث منتخب عربي يصعد لكأس العالم 2026 بعد المغرب في أفريقيا والأردن من آسيا.

وفيما يلي جميع المنتخبات المتأهلة لكأس العالم..

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)

المغرب كأس العالم تونس الأردن

