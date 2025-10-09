قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن كرة القدم تخوض مخاطرة كبيرة بخوض مباريات الدوريات المحلية في الخارج.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق على طلبي رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي بإقامة مباراة خارج البلاد خلال الموسم، فيما طلب من فيفا الحصول على الضوء الأخضر النهائي لاتخاذ القرار.

ومن المقرر أن يلعب فياريال مع ضيفه برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية في ديسمبر المقبل، فيما سيواجه ميلان فريق كومو في مدينة بيرث الأسترالية في فبراير المقبل.

وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في روما الإيطالية، اليوم الخميس: "لدينا هيكل يسمح لنا بإقامة المباريات محليا وقاريا وعالميا".

وأضاف: "هذا الهيكل هو من وضع كرة القدم كالرياضة الأولى في العالم".

وأكمل: "إذا أردنا كسر ذلك الهيكل فنحن نخاطر بشدة".

وأوضح رئيس فيفا: "إذا أردنا تنظيمه فيجب أن ننظر إلى الأمر كما تعلمون، لدي رأي شخصي في ذلك ولن أطلعكم عليه الآن، لكنني أرى أن يويفا وافق على الأمر".