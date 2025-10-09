المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 1
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

1 0
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنفانتينو: كرة القدم في خطر حال إقامة المباريات المحلية خارج البلاد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:19 م 09/10/2025
إنفانتينو

إنفانتينو

قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن كرة القدم تخوض مخاطرة كبيرة بخوض مباريات الدوريات المحلية في الخارج.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق على طلبي رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي بإقامة مباراة خارج البلاد خلال الموسم، فيما طلب من فيفا الحصول على الضوء الأخضر النهائي لاتخاذ القرار.

ومن المقرر أن يلعب فياريال مع ضيفه برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية في ديسمبر المقبل، فيما سيواجه ميلان فريق كومو في مدينة بيرث الأسترالية في فبراير المقبل.

وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في روما الإيطالية، اليوم الخميس: "لدينا هيكل يسمح لنا بإقامة المباريات محليا وقاريا وعالميا".

وأضاف: "هذا الهيكل هو من وضع كرة القدم كالرياضة الأولى في العالم".

وأكمل: "إذا أردنا كسر ذلك الهيكل فنحن نخاطر بشدة".

وأوضح رئيس فيفا: "إذا أردنا تنظيمه فيجب أن ننظر إلى الأمر كما تعلمون، لدي رأي شخصي في ذلك ولن أطلعكم عليه الآن، لكنني أرى أن يويفا وافق على الأمر".

 

 

الدوري الإيطالي برشلونة الدوري الإسباني الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg