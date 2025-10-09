المنتخب في طائرة العودة إلى مصر بعد التأهل للمونديال

وجه محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد التأهل إلى كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم في المغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتبقى للفراعنة جولة أخيرة في مشوار التصفيات ضد غينيا بيساو والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ولكنها ستكون تحصيل حاصل.

وكتب النني عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "ألف مبروك للشعب المصري تكرار الإنجاز والصعود لكأس العالم 2026.. ألف مبروك رجال منتخب مصر والجهاز الفني".

ومن المقرر أن يقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

