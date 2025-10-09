المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
النني يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:31 م 09/10/2025
منتخب مصر

المنتخب في طائرة العودة إلى مصر بعد التأهل للمونديال

وجه محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد التأهل إلى كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم في المغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ليلة تاريخية لحسام حسن وصلاح.. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

ويتبقى للفراعنة جولة أخيرة في مشوار التصفيات ضد غينيا بيساو والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ولكنها ستكون تحصيل حاصل.

وكتب النني عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "ألف مبروك للشعب المصري تكرار الإنجاز والصعود لكأس العالم 2026.. ألف مبروك رجال منتخب مصر والجهاز الفني".

ومن المقرر أن يقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ثنائي بدون ناد و11 خارج الحسابات.. لاعبون مصريون يحلمون بالظهور الثاني في كأس العالم

 

 

منتخب مصر مصر كأس العالم حسام حسن النني

التعليقات

