تلقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بعد تأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حسم التأهل إلى كأس العالم من قلب المغرب التي استضافت مواجهة جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وفازت مصر على جيبوتي بنتيجة 3-0 يوم الأربعاء الماضي، وبالتالي تأهل الفراعنة إلى كأس العالم رسميًا.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن لقجع قال في رسالته لأبو ريدة: "أهنئكم على التأهل المستحق لكأس العالم، وإن شاء الله يكون كأس عالم مميز لإخواننا في مصر، وأهلًا وسهلًا بكم دائمًا في المغرب بلدكم الثاني".

وأضاف لقجع: "لا يحتاج المنتخب المصري إلى ترحيب أو ضيافة في المغرب، فهذا بلدكم الثاني، وإن شاء الله يكون المغرب دائمًا فأل خير للكرة المصرية".

ويختتم منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم، غدًا الأحد، بمواجهة غينيا بيساو.

وستكون مواجهة الغد تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026.