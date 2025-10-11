المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

فوزي لقجع مهنئًا أبوريدة بعد التأهل لكأس العالم: المغرب دائمًا فأل خير للكرة المصرية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:19 م 11/10/2025
فوزي

هاني أبوريدة وفوزي لقجع

تلقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بعد تأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حسم التأهل إلى كأس العالم من قلب المغرب التي استضافت مواجهة جيبوتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وفازت مصر على جيبوتي بنتيجة 3-0 يوم الأربعاء الماضي، وبالتالي تأهل الفراعنة إلى كأس العالم رسميًا.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن لقجع قال في رسالته لأبو ريدة: "أهنئكم على التأهل المستحق لكأس العالم، وإن شاء الله يكون كأس عالم مميز لإخواننا في مصر، وأهلًا وسهلًا بكم دائمًا في المغرب بلدكم الثاني".

وأضاف لقجع: "لا يحتاج المنتخب المصري إلى ترحيب أو ضيافة في المغرب، فهذا بلدكم الثاني، وإن شاء الله يكون المغرب دائمًا فأل خير للكرة المصرية".

ويختتم منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم، غدًا الأحد، بمواجهة غينيا بيساو.

وستكون مواجهة الغد تحصيل حاصل بعدما حسم منتخب مصر تأهله بالفعل إلى كأس العالم 2026.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
العراق

العراق

0 0
اندونيسيا

اندونيسيا

43

انذار لـ ريكي كامبوايا لاعب إندونيسيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
