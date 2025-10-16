المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فيفا يعلن بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:10 م 16/10/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أنه تم بيع أكثر من مليون تذكرة لمباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ويعد هذا أول تحديث رسمي للأرقام منذ فتح باب البيع في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط إقبال هائل من المشجعين حول العالم على أكبر نسخة في تاريخ البطولة.

الطلب الأعلى من أمريكا الشمالية و212 دولة شاركت في الشراء

أكد فيفا أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تصدرت قائمة الدول الأكثر طلبًا للتذاكر، بينما شارك مشجعون من 212 دولة ومنطقة مختلفة في عملية الشراء، رغم أن 28 منتخبًا فقط حسموا تأهلهم حتى الآن من أصل 48.

وجاءت إنجلترا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا وكولومبيا والأرجنتين وفرنسا ضمن أكثر 10 دول شراءً للتذاكر، في مؤشر واضح على الاهتمام العالمي بالبطولة المقبلة.

رونالدو ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم

إنفانتينو: "النسخة التاريخية تأسر خيال الجماهير"

أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن سعادته بالإقبال الكبير على تذاكر المونديال، قائلاً في بيان رسمي: "بينما تتنافس المنتخبات على بطاقات التأهل، يسرنا أن نرى هذا الحماس العالمي للمشاركة في النسخة التاريخية من كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية."

وأضاف: "إنها استجابة رائعة، وإشارة واضحة إلى أن أكبر كأس عالم وأكثرها شمولاً في التاريخ تأسر خيال المشجعين في كل مكان."

أسعار التذاكر تتراوح بين 60 و57 ألف دولار

وكشف فيفا أن موقعه الإلكتروني أطلق خدمة إعادة بيع التذاكر، حيث تراوحت أسعار مقاعد نهائي كأس العالم في نيوجيرسي بين 9538 و57500 دولار، بينما بيعت تذاكر المباراة الافتتاحية المقررة في إنجلوود بولاية كاليفورنيا بأسعار تتراوح بين 560 و2735 دولارًا، مع عروض إعادة بيع وصلت إلى أكثر من 61 ألف دولار للمقعد الواحد.

وأشار فيفا إلى أن الجولة الأولى من المبيعات استندت إلى قرعة شارك فيها 4.5 مليون متقدم، وأن التسجيل للسحب التالي سيفتتح في 27 أكتوبر الجاري، مع طرح تذاكر جديدة للمباريات الفردية وللمنتخبات والملاعب المحددة.

ميرينو يحطم أرقام ثنائي تاريخي في إسبانيا

أمريكا
أمريكا
أخبار
فيفا كأس العالم 2026 جياني إنفانتينو مونديال أمريكا الشمالية أسعار التذاكر المباراة الافتتاحية نهائي كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم

