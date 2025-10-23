رئيس سانتوس: تواجد نيمار في كأس العالم أمرًا ضروريًا

وجه مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، رسالة إلى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيلي، حيث طالب بضرورة تواجد نيمار دا سيلفا مع منتخب السامبا في كأس العالم 2026.

وقال تيكسيرا في تصريحات عبر صحيفة آس الإسبانية: "من الواضح أن وجود نيمار مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم العام المقبل أمر ضروري".

وأضاف: "من حيث الاحترام والتموضع والقيادة، يتمحور المنتخب الوطني مع نيمار حول هذا الموضوع . ولذلك، يُعدّ وجوده أمرًا بالغ الأهمية".

وأتم:"لن نناقش هذا الأمر، لأن أولويتنا هي كأس العالم. ما لم يحدث أمر مختلف، أمر غير اعتيادي. ولكن إن لم يحدث، فإن هذا التجديد وارد".

ويستبعد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل، من المنتخب منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب في شهر يونيو الماضي.

وقال أنشيلوتي: "لن نراقب أداء نيمار، بالطبع، الجميع يعرف موهبته، في كرة القدم الحديثة، للاستفادة من موهبته، يجب أن يتمتع اللاعب بلياقة بدنية جيدة، إذا كان في أفضل حالاته البدنية، فلن يواجه أي مشكلة في الانضمام إلى المنتخب الوطني".

وأضاف: "الجميع يتمنى أن يكون نيمار في المنتخب الوطني في حالة بدنية جيدة، تحدثتُ معه وقلتُ له، أمامك الوقت الكافي للاستعداد بأفضل شكل ممكن، والتواجد هناك ومساعدة الفريق على بذل قصارى جهده في كأس العالم".