أبرزها دورة لمنتخب مصر وقمة مع البرازيل.. كيف يستعد العرب لكأس العالم 2026؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:40 م 11/11/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

تواصل المنتخبات العربية استعداداتها لمنافسات كأس العالم 2026 في أسبوع فيفا الذي انطلق 10 نوفمبر على أن يستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وتأهلت 7 منتخبات عربية إلى منافسات كأس العالم 2026، هي مصر والجزائر والمغرب وتونس من أفريقيا، والسعودية وقطر والأردن من آسيا.

استعدادات العرب لكأس العالم

تستعد المنتخبات العربية في القارة السمراء لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026 في الوقت نفسه.

واختارت منتخب مصر والجزائر والمغرب وتونس خوض منافسات كأس العرب 2025 بالصف الثاني، عكس آسيا، حيث تشارك منتخبات السعودية وقطر والأردن باللاعبين الأساسيين.

وبينما تختلف المنافسات التي يستعد لها العرب، يبقى كأس العالم مشتركًا بين المنتخبات الـ7 التي ستخوض هذا الأسبوع سلسلة من المباريات الودية على النحو الآتي..

- الأردن: تونس ومالي

- قطر: زيمبابوي

- السعودية: كوت ديفوار والجزائر

- الجزائر: زيمبابوي والسعودية

- مصر: أوزبكستان و(إيران أو كاب فيردي)

- المغرب: موزمبيق وأوغندا

- تونس: موريتانيا والأردن والبرازيل

ويخوض منتخب مصر دورة ودية في الإمارات، يواجه خلالها أوزبكستان على أن يلتقي -حال تفوقه- بالفائز بين إيران وكاب فيردي، أو -حال هزيمته- بالخاسر بينهما.

وتظل مباراة تونس ضد البرازيل، أكثر مباراة مرتقبة جماهيريًا في استعدادات العرب لمنافسات كأس العالم 2026.

مصر
مصر
منتخب مصر كأس العالم

