ميسي: أفتقد برشلونة كثيرًا.. ولا أريد أن أكون عبئًا على الأرجنتين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:02 م 11/11/2025
ميسي

ليونيل ميسي

ما زال يشعر أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي بالحنين نحو ناديه السابق برشلونة، كاشفًا عن موقفه من كأس العالم 2026 ومتى سيتوقف عن لعب كرة القدم.

وكان ميسي رحل عن برشلونة في 2021 بعد 20 عاما قضاها مع النادي الكتالوني.

ولعب صاحب الـ38 عاما لصفوف باريس سان جيرمان ثم فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ميسي في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أفتقد برشلونة كثيرًا، نحن نشتاق إلى برشلونة، نتحدث أنا وزوجتي وأطفالي باستمرار عن المدينة".

وأضاف: "العودة مستقبلًا إلى مدينة برشلونة؟ ما زال لدينا منزلًا هناك، كل شيء هناك، وهذا ما نتمناه".

وبسؤاله عن هل ما زال متابعا لفريق برشلونة؟، رد، قائلًا: "نعم، بالطبع، نتحدث دائمًا عن كل ما يحدث في النادي، ونتناقش حول النتائج، وأسلوب لعب الفريق".

متى سيتوقف ميسي عن كرة القدم؟

وأكمل ميسي حديثه: "أنا سعيد جدًا بما حققته خلال السنوات الماضية، وطالما أستطيع اللعب وأشعر أنني بخير بدنيًا، سأستمر بنفس الطريقة، أتنافس، أقاتل، وأبذل أقصى ما لدي دائمًا".

وتابع: "وعندما أشعر أن جسدي لم يعد يساعدني أو أنني لم أعد أستمتع، فسيكون ذلك هو الوقت المناسب للتوقف، لكن الآن، أنا أستمتع وأشعر أنني بخير، ولهذا سأواصل".

وعن كأس العالم القادمة 2026، قال أسطورة الأرجنتين: "دائما ما يكون كأس العالم مميزا، اللعب مع المنتخب الوطني أمرٌ مميز، وخاصةً في البطولات الرسمية الكبرى، ويزداد الأمر روعةً بالنظر إلى ما تعنيه كأس العالم".

وأوضح: "كما ذكرت سابقًا، لا أريد أن أكون عبئًا، أريد أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، وأن أتأكد من قدرتي على مساعدة الأرجنتين والمساهمة معهم في تحقيق الانتصارات".

