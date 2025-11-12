المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فينيسيوس: شعب البرازيل لن يكون سعيدًا إلا بالفوز بكأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:06 م 12/11/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

أشاد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بالتقدم الذي أحرزه المنتخب البرازيلي تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

ويقود الإيطالي أنشيلوتي تدريب البرازيل منذ شهر مايو الماضي.

وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كارلو غرس الثقة في اللاعبين، ويجعل كل لاعب يقدم أفضل ما لديه".

وأضاف: "هو (كارلو أنشيلوتي) يخبرنا دائمًا أنه يريد رؤية الشعب البرازيلي سعيدًا، والعودة إلى كرة القدم التي عرفناها دائمًا، وسيكون ذلك بالفوز بكأس العالم، وهذا هدفنا الأكبر".

كما أشاد فينيسيوس بالأجواء الهادئة ووحدة المنتخب البرازيلي، مؤكدًا أن اللاعبين أصحاب الكبار سيُسهمون بخبرتهم في كأس العالم.

جدير بالذكر أن آخر تتويج للبرازيل بكأس العالم يعود إلى نسخة 2002.

منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور

