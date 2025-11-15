المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

كرواتيا رقم 30.. ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:45 ص 15/11/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

حسم منتخب كرواتيا تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على ضيفه جزر فارو 3-1 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وبات منتخب كرواتيا، الذي تأهل إلى المونديال للمرة السابعة في تاريخه والرابعة على التوالي، هو المنتخب رقم 30 الذي يحجز مقعده في نهائيات النسخة المقبلة من البطولة، التي تقام بمشاركة 48 فريقا لأول مرة.

توزيع مقاعد كأس العالم 2026

حصلت أوروبا على 16 مقعدا في نهائيات كأس العالم 2026، أما أفريقيا فقد نالت 9 مقاعد مباشرة، بالإضافة إلى مقعد آخر عبر الملحق العالمي.

قارة آسيا خُصصت لها 8 مقاعد مباشرة، مع فرصة إضافية من خلال مقعد الملحق، بينما تمتلك قارة أمريكا الجنوبية 6 مقاعد مضمونة، إلى جانب مقعد آخر عبر الملحق.

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فحصل على 6 مقاعد، من بينها 3 مقاعد محجوزة للبلدان المستضيفة، بينما نالت قارة أوقيانوسيا مقعدا مباشرا واحدا، إضافة إلى مقعد آخر عبر الملحق.

المنتخبات المتأهلة إلى

حسم منتخب كرواتيا تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على ضيفه جزر فارو 3-1 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

كأس العالم 2026 حتى الآن

حتى الآن اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى المونديال من 4 قارات، بواقع 9 منتخبات من أفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الجنوبية ومنتخب وحيد من أوقيانوسيا.

تأهلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 باعتبارها الدول المضيفة.

بينما حجزت منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وكاب فيردي والسنغال وجنوب أفريقيا وغانا وكوت ديفوار من أفريقيا.

ومن قارة آسيا، تأهلت منتخبات الأردن واليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر.

أما من أمريكا الجنوبية فتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي، بجانب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.

وصعدت 3 منتخبات أوروبية حتى الآن، هي إنجلترا وفرنسا وكرواتيا.

 

