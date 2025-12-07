أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على ثقته في لاعبي الفراعنة للظهور المميز، خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم: منتخب بلجيكا، منتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا.

ثقة حسام حسن

وقال حسام حسن في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب قرعة كأس العالم: "أثق في اللاعبين لأن مستواهم عالٍ جدًا، سواء محمد صلاح أو مرموش أو لاعبي الدوري المصري، فهم يملكون طموحًا كبيرًا".

أضاف: "بلوغ كأس العالم أمر معقد، واللعب هناك أصعب، مع ذلك، أرى الطموح لدى اللاعبين، يريدون تحقيق أكثر مما حققته مصر في نهائيات كأس العالم السابقة".

اختتم تصريحاته لموقع فيفا، قائلًا: "نريد أن نظهر بصورة إيجابية، خصوصًا أننا المنتخب الأكثر تتويجًا بكأس الأمم الإفريقية، كما نحتاج للظهور بشكل أفضل في كأس العالم، هذا هو هدفي الرئيسي".

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026، ضد نظيره منتخب بلجيكا، المقرر إقامتها في مدينة سياتل، يوم 15 يونيو المقبل.