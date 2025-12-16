المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طبيب أنقذ حياة مشجع.. "فيفا" يعلن الفائز بجائزة اللعب النظيف لعام 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:27 م 16/12/2025
جائزة اللعب النظيف

جائزة اللعب النظيف لعام 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الفائز بجائزة اللعب النظيف لعام 2025 والتي حصل عليها طبيب فريق إس إس في يان ريجنسبورج الألماني.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حفل جوائز الأفضل في عام 2025 والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الجوائز في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

وفوز أندرياس هارلاس نوكينج بجائزة اللعب النظيف من الفيفا، وهو يعمل طبيبًا للفريق الألماني إس إس في يان ريجنسبورج.

طبيب أنقذ حياة مشجع

وكان هارلاس أنقذ حياة أحد المشجعين بعدما قام بإنعاشه قبل مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وفي أبريل الماضي، وقبل مباراة مهمة في دوري الدرجة الثانية بين ريجنسبورج وماجديبورج، والتي أُقيمت في مدينة ماجديبورج، توقفت الأجواء الاحتفالية المليئة بالغناء والهتافات بشكل مفاجئ عندما سقط أحد مشجعي الفريق المضيف مغشيًا عليه.

وعندما علم هارلاس نوكينج بالحادثة من اللاعبين، أسرع إلى مدرج جماهير أصحاب الأرض، وقفز فوق الحاجز، وبدأ فورًا بإنعاش المشجع.

كما حرص الطبيب المتمرّس على التأكد من استقرار حالة المشجع قبل نقله إلى أحد المستشفيات المحلية.

وقد منحت هذه التصرفات الحاسمة والمنقذة للحياة للدكتور هارلاس نوكينج جائزة الفيفا للّعب النظيف، وهي جائزة تُمنح للاعب أو مدرب أو فريق أو حكم مباراة أو مشجع فرد أو مجموعة من المشجعين، تقديرًا للسلوك النموذجي في اللعب النظيف، سواء داخل الملعب أو خارجه.

كيف تم اختيار الفائز بجائزة الفيفا للّعب النظيف؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا للّعب النظيف من قبل لجنة من الخبراء تمثل كلا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات خارجية معنية بكرة القدم، وتُمنح الجائزة تقديرًا للسلوك المشرف في اللعب النظيف، مثل:

الالتزام بقواعد اللعبة وتعزيز قوانين كرة القدم؛ أو احترام زملاء الفريق والمنافسين وحكام المباريات أو الجماهير، أو اتخاذ مواقف واضحة ضد التمييز والعنصرية.

جوائز الفيفا عمرو ناصر حفل جوائز ذا بيست جوائز الأفضل في 2025

