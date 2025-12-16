ذا بيست 2025.. فيفا يكشف تشكيلة العام بدون صلاح

تشكيلة العام في جوائز "ذا بيست"

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مراسم حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2025، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي حفل "ذا بيست" قبل 24 ساعة من مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، والتي ستقام في قطر أيضًا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2025 عشرة لاعبين مميزين إلى جانب النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي.

وتشمل القائمة: أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي وفيتينيا ونونو مينديس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، لامين يامال وبيدري ورافينيا (برشلونة الإسباني)، كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، كول بالمر (تشيلسي الإنجليزي)، هاري كين (بايرن ميونخ الألماني).

تشكيلة العام في جوائز "ذا بيست" 2025

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ويليام باتشو - فيرجيل فان دايك - نونو مينديش

خط الوسط: كول بالمر - جود بيلينجهام - فيتينها - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - عثمان ديميلي