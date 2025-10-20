المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"الكل يملك الفرصة".. رسالة حسام حسن للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:05 م 20/10/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

وجه حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول، رسالة إلى لاعبي منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.

وحسبما أكد الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، فإن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العنين حرصوا على مساندة المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل المشاركة في المونديال.

كلمة أبو ريدة

وتحدث أبو ريدة مع اللاعبين عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة من أجل تشريف الكرة المصرية.

وأشار أبو ريدة في اجتماعه مع اللاعبين، أنه كان حريصا على توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم.

رسالة حسام حسن

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان المدرب العام، من أجل حث اللاعبين على ضرورة بذل أقصى ما لديهم في البطولة.

ووجه حسام حسن رسالة للاعبي المنتخب المصري: "جميع اللاعبين تحت أنظار جهاز المنتخب الأول، وفرصة تواجدكم جميعا قائمة حال تألقكم مع منتخب الناشئين والأندية".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب، كما سيخوض منتخبنا الوطني بطولة كأس العالم بعدما ضمن التأهل إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في صيف 2026.

مصر
مصر
منتخب مصر كأس العالم حسام حسن هاني أبو ريدة منتخب الناشئين

