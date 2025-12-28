أعلن نادي الزمالك، أن المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لا يزال لاعبًا مقيدًا ضمن صفوفه، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد تغيبه عن التدريبات.

موقف الزمالك من بنتايك

وقال الزمالك في بيان رسمي، إنه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لا يزال اللاعب المغربي محمود بنتايج لاعبًا مقيدًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

أضاف البيان أن النادي يشدد على أن عقد محمود بنتايك ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027–2028، ولا يزال على قوة القلعة البيضاء دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

كما أشار البيان إلى أن الزمالك قام بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق.

واختتم البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".