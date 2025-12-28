المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"لاعبا بالفريق واتخاذ الاجراءات القانونية".. الزمالك يعلن موقف بنتايك في بيان رسمي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

07:51 م 28/12/2025
محمود بنتايك - الزمالك

محمود بنتايك لاعب الزمالك

أعلن نادي الزمالك، أن المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لا يزال لاعبًا مقيدًا ضمن صفوفه، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد تغيبه عن التدريبات.

أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، فجر مفاجأة في المؤتمر الصحفي، حول مستقبل محمود بنتايك.. طالع التفاصيل من هنا

موقف الزمالك من بنتايك

وقال الزمالك في بيان رسمي، إنه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لا يزال اللاعب المغربي محمود بنتايج لاعبًا مقيدًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

أضاف البيان أن النادي يشدد على أن عقد محمود بنتايك ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027–2028، ولا يزال على قوة القلعة البيضاء دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

كما أشار البيان إلى أن الزمالك قام بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق.

واختتم البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك محمود بنتايك

