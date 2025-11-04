المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. مصر تبدأ مونديال الناشئين.. ليفربول ضد ريال مدريد.. و3 مواجهات بالدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:54 ص 04/11/2025
منتخب مصر للناشئين

منتخب مصر للناشئين

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المرتقبة والمثيرة ويتصدرها قمة ليفربول وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يبدأ منتخب مصر مشوار بطولة كأس العالم للناشئين.

وتتواصل المنافسة في دوري أبطال أوروبا، حيث ستنطلق الجولة الرابعة، اليوم الثلاثاء، بإقامة 9 مواجهات.

ومن أبرز هذه المواجهات قمة ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح ضد ريال مدريد، وبايرن ميونخ في مواجهة نارية ضد باريس سان جيرمان.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

ولحساب الدوري المصري، ستقام 3 مباريات بين وادي دجلة ضد حرس الحدود، المقاولون العرب مع سموحة، وزد في مواجهة البنك الأهلي.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وفي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17عاما والمقامة بقطر، ينطلق مشوار منتخب مصر بمواجهة هايتي.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت.. beIN SPORTS HD 5

7:45 مساء.. سلافيا براج ضد أرسنال.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. ليفربول ضد ريال مدريد.. beIN SPORTS HD 2

10:00 مساء.. جليمت ضد موناكو.. beIN SPORTS HD 8

10:00 مساء.. أولمبياكوس ضد إيندهوفن.. beIN SPORTS HD 7

10:00 مساء.. توتنهام ضد كوبنهاجن.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة.. beIN SPORTS HD 6

10:00 مساء.. أتلتيكو مدريد ضد سان جيلواز.. beIN SPORTS HD 5

الدوري المصري

5:00 مساء.. وادي دجلة ضد حرس الحدود.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. المقاولون العرب ضد سموحة.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. زد ضد البنك الأهلي.. أون سبورت 1

بطولة العالم تحت 17 عاما (مجموعة مصر)

3:30 عصرا.. مصر ضد هايتي.. beIN SPORTS المفتوحة

5:30 مساء.. إنجلترا ضد فنزويلا.. bein sport extra 3

دوري أبطال آسيا للنخبة

6:00 مساء.. السد القطري ضد الأهلي السعودي.. beIN SPORTS HD 3

8:15 مساء.. الاتحاد السعودي ضد الشارقة الإماراتي.. beIN SPORTS HD 3

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول الدوري المصري بايرن ميونخ باريس سان جيرمان كأس العالم للناشئين مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    8
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg