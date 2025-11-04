عبر أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، عن سعادته بالفوز أمام هايتي، في المباراة التي جرت ضمن منافسات كأس العالم للناشئين بقطر.

وتفوق منتخب مصر على نظيره هايتي بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الأولى، من مواجهات المجموعة الخامسة من كأس العالم تحت 17 عامًا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة، من نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، رفقة فنزويلا وإنجلترا.

تصريحات أحمد الكاس

استهل أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، قائلًا: "الحمد لله الفضل كله لله ومن ثم اللاعبين والشعب المصري، الذي حققنا الفوز بسبب دعواته، والذي حرص على مساندتنا هنا في قطر".

وأضاف الكاس: "جئنا إلى هنا من أجل إسعاد شعب مصر، ولن نستطيع أن نوفي حق مصر وشعبها مهما قدمنا، اليوم سنحتفل وغدًا سنغلق تلك الصفحة وسأتحدث مع الفريق حول ذلك".

وأكمل مدرب منتخب الناشئين: "أمامنا مواجهتي فنزويلا وإنجلترا وهما في غاية الأهمية، ونرغب في تحقيق نتيجة مميزة بهما من أجل إسعاد شعب مصر خلال الفترة المقبلة".

وأتم حديثه: "لن أستطيع القول بأنني سأفوز في المباراتين الأمر صعب للغاية، منتخب فنزويلا محترم للغاية وكذلك إنجلترا، وننتظر دعواتكم لنا وسنجتهد على قدر المستطاع لإسعاد شعب مصر".