المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الكاس: سنجتهد لإسعاد شعب مصر.. وأغلقنا صفحة مباراة هايتي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:25 م 04/11/2025
أحمد الكاس

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين

عبر أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، عن سعادته بالفوز أمام هايتي، في المباراة التي جرت ضمن منافسات كأس العالم للناشئين بقطر.

وتفوق منتخب مصر على نظيره هايتي بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الأولى، من مواجهات المجموعة الخامسة من كأس العالم تحت 17 عامًا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة، من نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، رفقة فنزويلا وإنجلترا.

تصريحات أحمد الكاس

استهل أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، قائلًا: "الحمد لله الفضل كله لله ومن ثم اللاعبين والشعب المصري، الذي حققنا الفوز بسبب دعواته، والذي حرص على مساندتنا هنا في قطر".

وأضاف الكاس: "جئنا إلى هنا من أجل إسعاد شعب مصر، ولن نستطيع أن نوفي حق مصر وشعبها مهما قدمنا، اليوم سنحتفل وغدًا سنغلق تلك الصفحة وسأتحدث مع الفريق حول ذلك".

وأكمل مدرب منتخب الناشئين: "أمامنا مواجهتي فنزويلا وإنجلترا وهما في غاية الأهمية، ونرغب في تحقيق نتيجة مميزة بهما من أجل إسعاد شعب مصر خلال الفترة المقبلة".

وأتم حديثه: "لن أستطيع القول بأنني سأفوز في المباراتين الأمر صعب للغاية، منتخب فنزويلا محترم للغاية وكذلك إنجلترا، وننتظر دعواتكم لنا وسنجتهد على قدر المستطاع لإسعاد شعب مصر".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عامًا، كأس العالم للناشئين،

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    16
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg