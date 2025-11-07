أعلن أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب فنزويلا، في إطار منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

مباراة منتخب مصر للناشئين ضد فنزويلا، تنطلق في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب مصر للناشئين يحتل صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، متفوقًا في فارق الأهداف على منافسه اليوم فنزويلا، بعدما كان قد اكتسح هايتي (4-1) في لقاء الجولة الأولى.

تشكيل منتخب مصر للناشئين

ولم يجر أحمد الكاس أية تغييرات على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر للناشئين الذي يضم كل من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

خط الهجوم: بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم.

بينما يجلس على دكة بدلاء منتخب الناشئين خلال مباراة فنزويلا كل من:

عمرو عادل، محمد طارق، محمد صبحي، ياسين حسام، فارس فخري، عمر أبو طالب، محمد بنداري، زياد أيوب، إبراهيم النجعاوي وأنس رشدي.