حقق منتخب مصر تحت 17 عاما تعادلًا مثيرًا أمام فنزويلا بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم الجمعة، ببطولة كأس العالم للناشئين.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي وستستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

وأقيمت مباراة مصر ضد فنزويلا على ملعب أسباير في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين.

ولعب منتخب مصر منقوصًا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد محمد حمد ولكن نجح في الحفاظ على نتيجة التعادل (1-1) حتى نهاية المباراة ضد فنزويلا.

وكان منتخب الفراعنة فاز في الجولة الأولى على هايتي بنتيجة 4-1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في مونديال الناشئين

يعتلي منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن فنزويلا الوصيف.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشوار المجموعة بمواجهة إنجلترا يوم 10 نوفمبر الجاري.

نظام كأس العالم تحت 17 عامًا

تشهد بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا مشاركة 48 فريقًا، حيث سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات.

ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، بحيث يكون عددهم بعد ذلك 32 منتخبا.