قمة كروية مرتقبة تجمع بين الأهلي والزمالك، مساء غدٍ الأحد، على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وكان الأهلي قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، بينما تأهل الزمالك بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويمتلك الأهلي 15 لقبًا في بطولة السوبر المصري، بعدما توّج باللقب في آخر ثلاث نسخ، بينما حقق الزمالك البطولة في أربع مناسبات، كان آخرها عام 2020.

ومن المقرر أن يقدّم سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، على أن يتولى التحليل الثلاثي حازم إمام، حسام غالي، وعماد متعب.

وفي أرضية الملعب، سيتواجد المراسل عبد الرحمن مجدي، فيما يتولى التحليل من أرض الملعب كل من أيمن يونس ومحمد فضل.

أما عن التعليق الصوتي، فسيكون بلال علام معلقًا عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدّم أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.

جدير بالذكر أن نهائي النسخة الماضية جمع بين الأهلي والزمالك وانتهى بركلات الترجيح (7-6) لصالح الفريق الأحمر، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.