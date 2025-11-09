المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
خريطة قناة أون سبورت لنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

10:52 م 08/11/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك - صورة أرشيفية

قمة كروية مرتقبة تجمع بين الأهلي والزمالك، مساء غدٍ الأحد، على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وكان الأهلي قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، بينما تأهل الزمالك بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويمتلك الأهلي 15 لقبًا في بطولة السوبر المصري، بعدما توّج باللقب في آخر ثلاث نسخ، بينما حقق الزمالك البطولة في أربع مناسبات، كان آخرها عام 2020.

ومن المقرر أن يقدّم سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، على أن يتولى التحليل الثلاثي حازم إمام، حسام غالي، وعماد متعب.

وفي أرضية الملعب، سيتواجد المراسل عبد الرحمن مجدي، فيما يتولى التحليل من أرض الملعب كل من أيمن يونس ومحمد فضل.

أما عن التعليق الصوتي، فسيكون بلال علام معلقًا عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدّم أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.

جدير بالذكر أن نهائي النسخة الماضية جمع بين الأهلي والزمالك وانتهى بركلات الترجيح (7-6) لصالح الفريق الأحمر، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

الأهلي السوبر المصري الزمالك أون سبورت

