لا يفصل منتخب مصر تحت 17 عاما سوى خطوة واحدة على التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين والتي تستضيفها قطر.

واستطاع المنتخب الوطني بقيادة أحمد الكاس تحقيق نتائج مميزة حتى الآن بالجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات بمونديال الناشئين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

وبدأ مشوار الفراعنة بالفوز على هايتي بنتيجة 4-1 ثم تعادل مع فنزويلا 1-1.

وهناك جولة أخيرة تنتظر منتخب مصر ضد إنجلترا والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

نظام كأس العالم تحت 17 عامًا

تشهد بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا مشاركة 48 فريقًا، حيث سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات.

ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، بحيث يكون عددهم بعد ذلك 32 منتخبا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر تحت 17 عاما

1- مصر .. 4 نقاط (+3 أهداف)

2- فنزويلا.. 4 نقاط (+3 أهداف)

3- إنجلترا.. 3 نقاط (+4 أهداف)

4- هايتي.. بدون رصيد (-10 أهداف)

يمكن لمنتخب مصر أن يتأهل للدور القادم (الـ32) في صدارة المجموعة إذا فاز على إنجلترا مع تعثر فنزويلا ضد هايتي بالتعادل أو الخسارة ولكن هذا صعب تحقيقه.

وفي حالة فوز مصر على إنجلترا، وفنزويلا على هايتي، سيتساوى المنتخبان (مصر وفنزويلا في عدد النقاط)، وبما أن المنتخبين تعادلا في الجولة الثانية، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف في المجموعة، لحسم المتصدر وصاحب المركز الثاني.

ويستطيع منتخب مصر التأهل للدور التالي وهو في المركز الثاني من خلال الفوز أو التعادل مع إنجلترا، على افتراض أن فنزويلا ستحقق فوزًا سهلًا على هايتي.

بينما إذا خسرت مصر أمام إنجلترا، سينتظر الفراعنة التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث بدور المجموعات وذلك بحسب النتائج الأخرى.

ماذا يحدث في حالة التساوي بين منتخبين؟

إذا تساوى منتخبين أو أكثر في المجموعة نفسها في عدد النقاط بعد انتهاء دور المجموعات، تُطبّق المعايير التالية بالترتيب لتحديد المراكز:

- أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة التي جرت بين المنتخبات المتساوية.

- فارق الأهداف الأفضل في المباريات التي جرت بين المنتخبات المعنية.

- أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع المباريات بين المنتخبات المعنية.