الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

3 سيناريوهات.. كيف يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم للناشئين؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:48 م 07/11/2025
منتخب مصر 17 عاما

منتخب مصر تحت 17 عاما

لا يفصل منتخب مصر تحت 17 عاما سوى خطوة واحدة على التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين والتي تستضيفها قطر.

واستطاع المنتخب الوطني بقيادة أحمد الكاس تحقيق نتائج مميزة حتى الآن بالجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات بمونديال الناشئين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

للتعرف على مجموعات كأس العالم للناشئين اضغط هنا

وبدأ مشوار الفراعنة بالفوز على هايتي بنتيجة 4-1 ثم تعادل مع فنزويلا 1-1.

وهناك جولة أخيرة تنتظر منتخب مصر ضد إنجلترا والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

طالع جدول ترتيب مجموعة مصر كاملة من هنا

نظام كأس العالم تحت 17 عامًا

تشهد بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا مشاركة 48 فريقًا، حيث سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات.

ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، بحيث يكون عددهم بعد ذلك 32 منتخبا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر تحت 17 عاما

1- مصر .. 4 نقاط (+3 أهداف)

2- فنزويلا.. 4 نقاط (+3 أهداف)

3- إنجلترا.. 3 نقاط (+4 أهداف)

4- هايتي.. بدون رصيد (-10 أهداف)

يمكن لمنتخب مصر أن يتأهل للدور القادم (الـ32) في صدارة المجموعة إذا فاز على إنجلترا مع تعثر فنزويلا ضد هايتي بالتعادل أو الخسارة ولكن هذا صعب تحقيقه.

وفي حالة فوز مصر على إنجلترا، وفنزويلا على هايتي، سيتساوى المنتخبان (مصر وفنزويلا في عدد النقاط)، وبما أن المنتخبين تعادلا في الجولة الثانية، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف في المجموعة، لحسم المتصدر وصاحب المركز الثاني.

ويستطيع منتخب مصر التأهل للدور التالي وهو في المركز الثاني من خلال الفوز أو التعادل مع إنجلترا، على افتراض أن فنزويلا ستحقق فوزًا سهلًا على هايتي.

بينما إذا خسرت مصر أمام إنجلترا، سينتظر الفراعنة التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث بدور المجموعات وذلك بحسب النتائج الأخرى.

ماذا يحدث في حالة التساوي بين منتخبين؟

إذا تساوى منتخبين أو أكثر في المجموعة نفسها في عدد النقاط بعد انتهاء دور المجموعات، تُطبّق المعايير التالية بالترتيب لتحديد المراكز:

- أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة التي جرت بين المنتخبات المتساوية.

- فارق الأهداف الأفضل في المباريات التي جرت بين المنتخبات المعنية.

- أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع المباريات بين المنتخبات المعنية.

مباراة مصر القادمة
إنجلترا موعد مباراة مصر القادمة منتخب مصر للناشئين كأس العالم تحت 17 سنة مصر وفنزويلا منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم ضد فنزويلا مصر وفنزويلا اليوم ترتيب مجموعة مصر

