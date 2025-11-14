المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

المتأهلون إلى دور الـ16 بمونديال الشباب بعد مباريات اليوم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:58 م 14/11/2025 تعديل في 15/11/2025
المغرب للناشئين

المغرب ضمن المتأهلين لدور الـ16

حسمت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، تأهل عدد من المنتخبات إلى دور الـ16 بعد مباريات مثيرة شهدت مواجهات قوية ونتائج متقاربة.

المتأهلون إلى دور الـ16 بمونديال الشباب بعد مباريات اليوم

ضمن منتخب مالي مقعده في الدور المقبل بعد الفوز على زامبيا 3-1، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وأمريكا.

كما تأهل المنتخب البرتغالي بعد التغلب على بلجيكا 2-1، ليواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين والمكسيك.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على كولومبيا 2-0، ليواجه الفائز من مباراة البرازيل وكولومبيا.

فيما تأهل المكسيك بعد الفوز على الأرجنتين 5-4 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي، ليواجه في الدور المقبل البرتغال.

وفي مباراة مثيرة، تأهل منتخب أيرلندا بعد الفوز على كندا 9-8 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، وسيواجه سويسرا التي تجاوزت مصر 3-1.

كما حجز المغرب مكانه في الدور المقبل بعد التغلب على الولايات المتحدة الأمريكية 4-3 بركلات الترجيح، ليواجه مالي في دور الـ16.

أما منتخب سويسرا فقد تأهل إلى دور الستة عشر على حساب منتخب مصر بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-1.

