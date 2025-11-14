حسمت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، تأهل عدد من المنتخبات إلى دور الـ16 بعد مباريات مثيرة شهدت مواجهات قوية ونتائج متقاربة.

المتأهلون إلى دور الـ16 بمونديال الشباب بعد مباريات اليوم

ضمن منتخب مالي مقعده في الدور المقبل بعد الفوز على زامبيا 3-1، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وأمريكا.

كما تأهل المنتخب البرتغالي بعد التغلب على بلجيكا 2-1، ليواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين والمكسيك.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على كولومبيا 2-0، ليواجه الفائز من مباراة البرازيل وكولومبيا.

فيما تأهل المكسيك بعد الفوز على الأرجنتين 5-4 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي، ليواجه في الدور المقبل البرتغال.

وفي مباراة مثيرة، تأهل منتخب أيرلندا بعد الفوز على كندا 9-8 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، وسيواجه سويسرا التي تجاوزت مصر 3-1.

كما حجز المغرب مكانه في الدور المقبل بعد التغلب على الولايات المتحدة الأمريكية 4-3 بركلات الترجيح، ليواجه مالي في دور الـ16.

أما منتخب سويسرا فقد تأهل إلى دور الستة عشر على حساب منتخب مصر بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-1.