المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منتخب مصر يترقب.. تأجيل المرحلة الأولى من طرح تذاكر أمم أفريقيا 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:17 م 25/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الخميس، تأجيل طرح المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يتواجد في المجموعة الثانية رفقة أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى أنه سيتم تأجيل طرح المرحلة الأولى من التذاكر من أجل الانتهاء من التفاصيل المهمة التي ستضمن أفضل تجربة ممكنة للجماهير.

وأوضح أنه يعمل بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية وكذلك مع مختلف الشركاء، وسيعلن عن موعد جديد لافتتاح هذه المرحلة من المبيعات في الوقت المناسب.

وأنهى كاف بيانه برسالة اعتذار عن أي إزعاج قد يحدث بسبب تأجيل طرح المرحلة الأولى من التصفيات.

يشار إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة منتخب زيمبابوي قبل أن يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب جنوب أفريقيا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر 2025.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمم أفريقيا 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg