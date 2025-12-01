أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الخميس، تأجيل طرح المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يتواجد في المجموعة الثانية رفقة أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى أنه سيتم تأجيل طرح المرحلة الأولى من التذاكر من أجل الانتهاء من التفاصيل المهمة التي ستضمن أفضل تجربة ممكنة للجماهير.

وأوضح أنه يعمل بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية وكذلك مع مختلف الشركاء، وسيعلن عن موعد جديد لافتتاح هذه المرحلة من المبيعات في الوقت المناسب.

وأنهى كاف بيانه برسالة اعتذار عن أي إزعاج قد يحدث بسبب تأجيل طرح المرحلة الأولى من التصفيات.

يشار إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة منتخب زيمبابوي قبل أن يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب جنوب أفريقيا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر 2025.