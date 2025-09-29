المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الإسباني أليخاندرو مونييز حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

05:44 م 26/09/2025
أليخاندرو مونييز رويز

أليخاندرو مونييز رويز حكم مباراة القمة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، للإسباني أليخاندرو مونييز رويز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن لجنة الحكام توصلت لاتفاق، بشأن تولي أليخاندرو مونييز رويز إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

ليست أول مرة.. أليخاندرو مونييز يعود لإدارة مباراة القمة

وكان الحكم الإسباني قد تم تعيينه من قبل لإدارة مباراة القطبين، في يونيو عام 2024، لكن الفريق الأبيض انسحب من اللقاء.

وأدار الحكم صاحب الـ 34 عامًا، مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري الإسباني، أشهر خلالها 9 بطاقات صفراء، بالإضافة لبطاقة حمراء وحيد، كما احتسب ركلة جزاء في مناسبة واحدة.

كما أدار الحكم الإسباني مباراتين في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي والزمالك أليخاندرو مونييز حكم القمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg