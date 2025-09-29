أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، للإسباني أليخاندرو مونييز رويز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، على أرضية استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن لجنة الحكام توصلت لاتفاق، بشأن تولي أليخاندرو مونييز رويز إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

ليست أول مرة.. أليخاندرو مونييز يعود لإدارة مباراة القمة

وكان الحكم الإسباني قد تم تعيينه من قبل لإدارة مباراة القطبين، في يونيو عام 2024، لكن الفريق الأبيض انسحب من اللقاء.

وأدار الحكم صاحب الـ 34 عامًا، مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري الإسباني، أشهر خلالها 9 بطاقات صفراء، بالإضافة لبطاقة حمراء وحيد، كما احتسب ركلة جزاء في مناسبة واحدة.

كما أدار الحكم الإسباني مباراتين في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.