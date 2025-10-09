يخوض منتخب مصر، دورة ودية خلال توقف شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وعلم يلا كورة، أن منتخب مصر سيخوض دورة ودية في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح مصدر ليلا كورة، أن البطولة سيشارك فيها 3 منتخبات، وهم، كاب فيردي، وإيران، وأوزبكستان.

ويلعب منتخب مصر، مباراتان فقط مع منتخبين من 3 منتخبات الذين سيشاركون في هذه الدورة.

وتقام الدورة، عقب السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ويشارك في السوبر المصري، كل من، الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وإلى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا، بجانب كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخه.

ويختتم منتخب مصر منافساته في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة.