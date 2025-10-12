المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرجات ممتلئة وأجواء احتفالية.. مصر تنهي تصفيات المونديال بانتصار على غينيا بيساو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:57 م 12/10/2025
منتخب مصر

احتفال لاعبي منتخب مصر بالهدف

اكتفى منتخب مصر الأول بالفوز على ضيفه منتخب غينيا بيساو (1-0)، في ليلة الاحتفال بالتأهل إلى كأس العالم 2026، أمام الجماهير التي احتشدت في مدرجات ستاد القاهرة الدولي.

مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو، أقيمت مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

انتصار منتخب مصر

هدف انتصار منتخب مصر ضد غينيا بيساو، جاء في الدقيقة 10 من عمر المباراة، حيث وقع عليه محمد حمدي من ضربة رأسية، بعدما تلقى عرضية متقنة من أحمد نبيل كوكا.

وفرض منتخب مصر سيطرته على مجريات المباراة، التي طغت عليها الأجواء الاحتفالية، وسط حضور نجوم الفراعنة الغائبين، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 26 نقطة، على قمة المجموعة الأولى، لينهي تصفيات كأس العالم متفاديًا الخسارة في أي مباراة، بعدما فاز 8 مرات، وتعادل مرتين.

ويشهد ستاد القاهرة الدولي مراسم احتفالية في هذه الأثناء، بعد نهاية مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو، بعد التأهل إلى كأس العالم 2026، بتواجد ثنائي الغناء حمادة هلال وأحمد سعد.

ويترقب منتخب مصر، إجراء قرعة كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك، يوم 5 ديسمبر المقبل، التي سيتم سحبها في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما فعلها من قبل في نسخ 1934، 1990 و2018.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب مصر محمد حمدي مباراة مصر وغينيا بيساو

