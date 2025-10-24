المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الجاكيت سبب الأزمة".. الحضري يكشف تفاصيل واقعة اتهامه بالسحر لإصابة إكرامي (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:13 م 24/10/2025
عصام الحضري

عصام الحضري

كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية لأول مرة تفاصيل واقعة اتهامه بالسحر لإصابة شريف إكرامي في كأس الأمم الأفريقية 2017.

وكان منتخب مصر دخل بطولة أمم أفريقيا بـ3 حراس وهم عصام الحضري، وشريف إكرامي، وأحمد الشناوي.

وشهدت تلك البطولة حدثا غريبًا بعدما تعرض شريف إكرامي للإصابة قبل مباراة الجولة الأولى ضد مالي بدور المجموعات.

كما تعرض أحمد الشناوي هو الآخر للإصابة أثناء مباراة مالي، وغادر بعد ذلك للقاهرة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لنهاية البطولة.

وتحول الحضري حينها من الحارس الثالث إلى الأول، ليقود الفراعنة إلى نهائي أمم أفريقيا ضد الكاميرون ولكن خسر اللقب بنتيجة 2-1.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة".

وقال الحضري: "أثناء جلوسنا كلاعبين في الفندق، استلمت ملابس خاصة بي، وتفاجئت بوجود (جاكيت) لا يخصني، ولا أحد يتدرب بالجاكيت إلا أنا وشريف إكرامي".

وحكى الحضري تفاصيل رفض إكرامي الحصول على "الجاكيت" الخاص به، خائفا من وجود سحر به.

شاهد ما قاله الحضري عن واقعة شريف إكرامي في الفيديو التالي:

 

الأهلي منتخب مصر عصام الحضري شريف إكرامي أحمد الشناوي

