كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية لأول مرة تفاصيل واقعة اتهامه بالسحر لإصابة شريف إكرامي في كأس الأمم الأفريقية 2017.

وكان منتخب مصر دخل بطولة أمم أفريقيا بـ3 حراس وهم عصام الحضري، وشريف إكرامي، وأحمد الشناوي.

وشهدت تلك البطولة حدثا غريبًا بعدما تعرض شريف إكرامي للإصابة قبل مباراة الجولة الأولى ضد مالي بدور المجموعات.

كما تعرض أحمد الشناوي هو الآخر للإصابة أثناء مباراة مالي، وغادر بعد ذلك للقاهرة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لنهاية البطولة.

وتحول الحضري حينها من الحارس الثالث إلى الأول، ليقود الفراعنة إلى نهائي أمم أفريقيا ضد الكاميرون ولكن خسر اللقب بنتيجة 2-1.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة".

وقال الحضري: "أثناء جلوسنا كلاعبين في الفندق، استلمت ملابس خاصة بي، وتفاجئت بوجود (جاكيت) لا يخصني، ولا أحد يتدرب بالجاكيت إلا أنا وشريف إكرامي".

وحكى الحضري تفاصيل رفض إكرامي الحصول على "الجاكيت" الخاص به، خائفا من وجود سحر به.

