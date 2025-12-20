المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بينهم مواجهتان لمصر.. قناة مجانية تنقل 15 مباراة بكأس أمم أفريقيا

محمد همام

كتب - محمد همام

07:10 م 20/12/2025
مران منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

ساعات وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، حيث ستقام البطولة بداية من (21 ديسمبر) حتى (18 يناير)، وستشهد هذه النسخة تواجد المنتخب المصري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا مع كل من منتخبات: جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تقوم القناة الجزائرية عبر قمر نايل سات بنقل جزء من مباريات كأس أمم أفريقيا.

ويستعرض "يلا كورة" المباريات التي ستقوم بنقلها القناة الجزائرية، وهي كالتالي:

الجزائر × السودان

الجزائر × بوركينا فاسو

الجزائر × غينيا بيساو

مصر × جنوب أفريقيا (الجولة الثانية)

مصر × أنجولا (الجولة الثالثة)

تونس × نيجيريا

تونس × تنزانيا

مباراتان في دور الـ16

مباراتان في دور ربع النهائي

مباراتان في نصف النهائي

مباراة تحديد المركز الثالث

المباراة النهائية

تردد قناة الجزائرية: 11680.. أفقي.. 27500

جدير بالذكر أن المباراة الأولى للمنتخب المصري ستكون ضد منافسه منتخب زيمبابوي مساء الإثنين المقبل في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

مصر منتخب مصر كأس أمم أفريقيا القناة الجزائرية

