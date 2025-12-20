ساعات وتنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، حيث ستقام البطولة بداية من (21 ديسمبر) حتى (18 يناير)، وستشهد هذه النسخة تواجد المنتخب المصري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا مع كل من منتخبات: جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تقوم القناة الجزائرية عبر قمر نايل سات بنقل جزء من مباريات كأس أمم أفريقيا.

ويستعرض "يلا كورة" المباريات التي ستقوم بنقلها القناة الجزائرية، وهي كالتالي:

الجزائر × السودان

الجزائر × بوركينا فاسو

الجزائر × غينيا بيساو

مصر × جنوب أفريقيا (الجولة الثانية)

مصر × أنجولا (الجولة الثالثة)

تونس × نيجيريا

تونس × تنزانيا

مباراتان في دور الـ16

مباراتان في دور ربع النهائي

مباراتان في نصف النهائي

مباراة تحديد المركز الثالث

المباراة النهائية

تردد قناة الجزائرية: 11680.. أفقي.. 27500

جدير بالذكر أن المباراة الأولى للمنتخب المصري ستكون ضد منافسه منتخب زيمبابوي مساء الإثنين المقبل في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

