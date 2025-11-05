المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"اجتماع حاسم بعد السوبر".. كواليس أزمة انضمام لاعبي بيراميدز لمنتخب مصر

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

03:09 م 05/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

كشف مصدر باتحاد الكرة، كواليس أزمة انضمام لاعبي نادي بيراميدز لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان.

ويشارك منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

بينما يقام معسكر لمنتخب مصر الأول يوم 7 ديسمبر المقبل، استعدادا للمواجهة الودية أمام نيجيريا والتي تقام يوم 14 ديسمبر وللاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

كواليس أزمة انضمام لاعبي بيراميدز لمنتخب مصر

نادي بيراميدز يرتبط بمباراتين في الدوري الممتاز يومي 3 و6 ديسمبر أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، وهو ما تسبب في أزمة لمنتخب مصر الثاني.

كما أن نادي بيراميدز مرتبط بخوض لقاء يوم 13 ديسمبر المقبل في كأس التحدي ببطولة كأس إنتركونتيننتال، وقد يتأهل من خلال هذه المواجهة إلى المباراة النهائية للبطولة والتي تقام يوم 17 من نفس الشهر.

ولهذا سيواجه حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول هو الآخر، أزمة في الاعتماد على لاعبي بيراميدز في معسكر الفريق في شهر ديسمبر المقبل.

وكان حلمي طولان هدد بالرحيل عن تدريب منتخب مصر الثاني بسبب عدم التنسيق مع اتحاد الكرة والرابطة، خاصة وأن المنتخب يضم بعض لاعبي بيراميدز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن هناك صعوبة في تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري بسبب ضيق الوقت.

وأشار المصدر إلى أن هناك صعوبة في الوصول إلى اتفاق بشأن أزمة انضمام لاعبي بيراميدز إلى منتخب مصر الأول والثاني.

واختتم المصدر: "سنعقد اجتماع بين جميع الأطراف بعد نهاية بطولة السوبر المصري، لمناقشة الأزمة".

جدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري تقام في الإمارات في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
السوبر المصري منتخب مصر حسام حسن حلمي طولان كأس العرب بيراميدز

