كشف هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن علاقته بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الفراعنة قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وقال أبوريدة في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "لا ينبغي التقليل من حجم الإنجاز الذي حققه حسام حسن، والوصول إلى كأس العالم لم يكن بالسهولة الذي يراه الكثيرون".

وأضاف: "انظروا إلى فرق كبيرة مثل نيجيريا والكاميرون، إنهما سيخوضان ملحق كأس العالم".

وأكمل: "وفرنا كل السبل لنجاح الجهاز الفني، ولم نحقق شيئا بعد، وأمامنا الكثير في الفترة المقبلة".

وتابع: "منتخب مصر قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في أمم أفريقيا، واللاعبون والجهاز الفني لديهم ثقة كبيرة أنهم يقدمون شيئًا جيدًا في البطولة، ونحن ننتظر أداءً جيدًا من اللاعبين في البطولة ونريد أن نرى مدى جاهزيتهم، ولكن والجماهير تنتظر أي إخفاق حتى يحدث رواج على السوشيال ميديا وكلام كثير فقط وإحنا اتعودنا على كدا".

وبسؤاله عن هل العلاقة متوترة مع حسام حسن؟، أكد، قائلًا: "لا طبعا.. قبل قدومي كان هناك تخوف وكانوا يقولون إن هاني أبوريدة ضد حسام حسن ولكن عندما بدأنا في العمل، حسام وجد الأمر مختلف تماما والعلاقة أكثر من رائعة بيننا".