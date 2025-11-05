المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

1 0
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

أبوريدة: لا ينبغي التقليل من إنجاز حسام حسن.. وسنصل إلى أبعد نقطة في أمم أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:00 م 05/11/2025
هاني أبوريدة وحسام حسن

هاني أبوريدة وحسام حسن

كشف هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عن علاقته بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الفراعنة قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

حلم الثامنة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

وقال أبوريدة في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "لا ينبغي التقليل من حجم الإنجاز الذي حققه حسام حسن، والوصول إلى كأس العالم لم يكن بالسهولة الذي يراه الكثيرون".

وأضاف: "انظروا إلى فرق كبيرة مثل نيجيريا والكاميرون، إنهما سيخوضان ملحق كأس العالم".

وأكمل: "وفرنا كل السبل لنجاح الجهاز الفني، ولم نحقق شيئا بعد، وأمامنا الكثير في الفترة المقبلة".

وتابع: "منتخب مصر قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في أمم أفريقيا، واللاعبون والجهاز الفني لديهم ثقة كبيرة أنهم يقدمون شيئًا جيدًا في البطولة، ونحن ننتظر أداءً جيدًا من اللاعبين في البطولة ونريد أن نرى مدى جاهزيتهم، ولكن والجماهير تنتظر أي إخفاق حتى يحدث رواج على السوشيال ميديا وكلام كثير فقط وإحنا اتعودنا على كدا".

وبسؤاله عن هل العلاقة متوترة مع حسام حسن؟، أكد، قائلًا: "لا طبعا.. قبل قدومي كان هناك تخوف وكانوا يقولون إن هاني أبوريدة ضد حسام حسن ولكن عندما بدأنا في العمل، حسام وجد الأمر مختلف تماما والعلاقة أكثر من رائعة بيننا".

 

منتخب مصر حسام حسن إبراهيم حسن هاني أبوريدة أمم أفريقيا 2025

