أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن هدف منتخب مصر هو الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 19 يناير.

وقال أشرف صبحي خلال استضافته عبر قناة النهار: "هاني أبوريدة لديه من الخبرة والحكمة الكثير لخبرته وثقله الدولي، وحسام حسن قاد المنتخب للتأهل لكأس العالم".

وأضاف: "لا خلاف بين أبوريدة وحسام حسن ويجب طمأنة الجميع ومنح الثقة قبل أمم إفريقيا".

وأوضح: "اجتماعي بأبو ريدة وحسام حسن كان للدعم ومنح الثقة قبل منافسات أمم إفريقيا ثم المونديال".

وتابع: "جلستي مع أبوريدة وحسام حسن كانت بمنزلي وليس في الوزارة، واستمرت 5 ساعات".

وواصل: "الاجتماع تضمن طرح الرؤى للفترة القادمة لدعم المنتخب ،وأقول للاعبين أنتم أولاد هذا البلد وأبذلوا أكبر جهد لديكم".

وأتم: "لدينا هدف أن نصل لنهائي أمم إفريقيا وننافس بصورة جيدة في المونديال".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، بجوار كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.