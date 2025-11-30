المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

أشرف صبحي: اجتمعت بأبو ريدة وحسام حسن 5 ساعات.. وهدفنا الوصول لنهائي كأس الأمم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:49 ص 30/11/2025
هاني أبو ريدة وأشرف صبحي

أشرف صبحي وهاني أبو ريدة

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن هدف منتخب مصر هو الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 19 يناير.

وقال أشرف صبحي خلال استضافته عبر قناة النهار: "هاني أبوريدة لديه من الخبرة والحكمة الكثير لخبرته وثقله الدولي، وحسام حسن قاد المنتخب للتأهل لكأس العالم".

وأضاف: "لا خلاف بين أبوريدة وحسام حسن ويجب طمأنة الجميع ومنح الثقة قبل أمم إفريقيا".

وأوضح: "اجتماعي بأبو ريدة وحسام حسن كان للدعم ومنح الثقة قبل منافسات أمم إفريقيا ثم المونديال".

وتابع: "جلستي مع أبوريدة وحسام حسن كانت بمنزلي وليس في الوزارة، واستمرت 5 ساعات".

وواصل: "الاجتماع تضمن طرح الرؤى للفترة القادمة لدعم المنتخب ،وأقول للاعبين أنتم أولاد هذا البلد وأبذلوا أكبر جهد لديكم".

وأتم: "لدينا هدف أن نصل لنهائي أمم إفريقيا وننافس بصورة جيدة في المونديال".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية، بجوار كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

مباراة مصر القادمة
حسام حسن كأس الأمم الأفريقية كأس العالم أشرف صبحي هاني أبو ريدة وزير الشباب والرياضة

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

