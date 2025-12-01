المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 0
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

1 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة استثنائية بقائمة مصر.. 4 اختلافات في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:32 م 01/12/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قائمة معسكر شهر ديسمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

قائمة منتخب مصر الأول ستخوض مباراة ودية وبروفة تحضيرية أخيرة، ضد نظيره منتخب نيجيريا، يوم 14 ديسمبر الجاري.

قائمة قائمة منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالكامل من هنا

قائمة منتخب مصر

قائمة منتخب مصر الأول، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، تشهد تواجد 28 لاعبًا، بزيادة 2 لاعبين فقط، عن معسكر نوفمبر الماضي.

حيث تأتي الزيادة في قائمة منتخب مصر الأول، بضم الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد عيد، لدعم خط الدفاع.

بينما هناك اختلافين عن القائمة الماضية، حيث استبدل التوأم الثنائي مروان عثمان ومحمود زلاكة، لأعودة عودة استثنائية للثنائي الآخر المتعافي من الإصابة، إمام عاشور ومصطفى فتحي.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر الأول سيرسل القائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية يوم 11 ديسمبر المقبل، والتي يجب أن تضم 23 لاعبًا فقط، مع إمكانية اصطحاب حتى 5 لاعبين آخرين، تحسبًا لإمكانية استبدال أي لاعب.

وتشير لائحة كأس الأمم الأفريقية 2025، أن يمكن لأي منتخب استبدال أحد لاعبيه المصابين بعد الموافقة على استبداله، بحد أقصى قبل أول مباراة للمنتخب بـ24 ساعة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر الأول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
قطر

قطر

0 0
فلسطين

فلسطين

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg