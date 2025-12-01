أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قائمة معسكر شهر ديسمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

قائمة منتخب مصر الأول ستخوض مباراة ودية وبروفة تحضيرية أخيرة، ضد نظيره منتخب نيجيريا، يوم 14 ديسمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر الأول، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، تشهد تواجد 28 لاعبًا، بزيادة 2 لاعبين فقط، عن معسكر نوفمبر الماضي.

حيث تأتي الزيادة في قائمة منتخب مصر الأول، بضم الثنائي ياسر إبراهيم وأحمد عيد، لدعم خط الدفاع.

بينما هناك اختلافين عن القائمة الماضية، حيث استبدل التوأم الثنائي مروان عثمان ومحمود زلاكة، لأعودة عودة استثنائية للثنائي الآخر المتعافي من الإصابة، إمام عاشور ومصطفى فتحي.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر الأول سيرسل القائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية يوم 11 ديسمبر المقبل، والتي يجب أن تضم 23 لاعبًا فقط، مع إمكانية اصطحاب حتى 5 لاعبين آخرين، تحسبًا لإمكانية استبدال أي لاعب.

وتشير لائحة كأس الأمم الأفريقية 2025، أن يمكن لأي منتخب استبدال أحد لاعبيه المصابين بعد الموافقة على استبداله، بحد أقصى قبل أول مباراة للمنتخب بـ24 ساعة.