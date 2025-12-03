المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

جلوب سوكر 2025.. صلاح في القائمة النهائية لجائزتي أفضل لاعب ومهاجم في العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:19 ص 03/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية لجائزة "جلوب سوكر 2025" لأفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم في العالم.

وتم ترشيح صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم في العالم، ضمن جوائز "جلوب سوكر 2025"، في القائمة الأولية.

وبعد إغلاق باب التصويت أمام الجماهير، تواجد صلاح في القائمة النهائية برفقة 14 لاعب آخر يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم، ومع 7 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل مهاجم في العالم.

وكان صلاح قد أسهم في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما حصد جائزتي هداف بريميرليج (29 هدفا) وأفضل صانع لعب (18 تمريرة حاسمة).

وعلى المستوى الدولي، أسهم صلاح في تأهل "الفراعنة" إلى كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في دبي يوم 28 ديسمبر المقبل.

القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر - أفضل لاعب في العالم 2025

محمد صلاح - ليفربول

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

خفيتشا كفارتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

كيليان مبابي - ريال مدريد

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

فيتينيا - باريس سان جيرمان

لامين يامال - برشلونة

Image

القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر - أفضل مهاجم في العالم 2025

محمد صلاح - ليفربول

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كيليان مبابي - ريال مدريد

خفيتشا كفارتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

رافينيا - برشلونة

لامين يامال - برشلونة

Image

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح جلوب سوكر 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg