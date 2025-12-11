تحتضن 9 ملاعب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل، ويلقي موقع “يلا كورة” نظرة على تلك الملاعب التي ستكون شاهدة على البطولة الأهم في القارة السمراء.

ويستضيف ملعب أدرار في مدينة أكادير، 8 مواجهات بداية من لقاءات المجموعة الثانية، والتي تضم منتخب مصر، جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجول، بالإضافة لمواجهات المجموعة السادسة بتواجد: الكاميرون، موزمبيق، كوت ديفوار والجابون.

ويستمر الملعب في استضافة مباريات البطولة، بداية من دور المجموعات ومرورًا بدور الـ16، وحتى منافسات الدور ربع النهائي.

ويعرف الاستاد أيضًا باسم ملعب أكادير الكبير، تم افتتاحه عام 2013، بسعة تتجاوز 45 ألف متفرج، ليكون ملعب فريق حسنية أكادير الرئيسي، واستضاف عدة بطولات كان أبرزها كأس العالم للأندية.

وحرصت السلطات المغربية على تطوير الملعب، من أجل تجهيزه لاستضافة كأس أمم أفريقيا، ثم كأس العالم 2030، ليتحول إلى صرح رياضي يليق باحتضان المواعيد الكبرى.

ومرت عملية إعادة تأهيل الملعب بمرحلتين، حيث بدأت الأولى بإغلاقه بشكل مؤقت، من أجل تنفيذ أعمال الصيانة، وتجديد المرافق والتي شملت كلا من: غرف الملابس، غرفة المؤتمر الصحفي، وغرف الضيوف ووسائل الإعلام.

وتم تجديد عشب الملعب الطبيعي، بالإضافة لتجهيز الملاعب الفرعية لخوض التدريبات، مع توسيع مواقفات السيارات، وتحديث شباك التذاكر وبوابات الدخول والخروج لمساعدة الجماهير على التوافد نحو المدرجات.

كما عملت السلطات على تجهيز الملعب بعربات الإسعاف وكاميرات المراقبة، والحرص على تشجير المساحات الخارجية بجوار الملعب.

واستمرت عمليات التطوير في الملعب، من أجل تجهيزه لاحتمالية استضافة مباريات في كأس العالم 2030، وتم توسيع سعته لتصل إلى ما يقرب من 46 ألف متفرج، مع توقعات بزيادة العدد مستقبلًا.

وفي المقابل ستشمل المرحلة الثانية من تطوير الملعب التي سيتم تنفيذها في وقت لاحق، تركيب سقف بانورامي، بدلًا من المظلات الجزئية لتغطية المدرجات، تلبية لطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن ملاعب المونديال، مع إزالة مضمار ألعاب القوى القديم، لتقريب المشجعين من أرضية الملعب.

ونشرت عدة مواقع مغربية، فيديوهات لعمليات التطوير، التي ركزت على غرس عدد كبير من الأشجار والنخيل، وووضع اللمسات النهائية على المساحات الخارجية، مع تركيب أعمدة الإنارة الجديدة.

يبعد الملعب مسافة نصف ساعة عن المطار، وحوالي 5 كم عن وسط المدينة المغربية، وبلغت تكلفة تطويره حتى الآن أكثر من 34 مليون يورو وفقًا لتقارير محلية.

وشهد الملعب أعمال شغب في شهر سبتمبر الماضي، خلال مواجهة محلية بين الكوكب المراكشي وأولمبيك الدشيرة، أدت لتلفيات وأضرار لبعض المقاعد والمنشآت الداخلية تم إصلاحها لاحقًا.