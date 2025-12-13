المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد ارتباط اسمه بالفريق.. سان دييجو الأمريكي لـ "يلا كورة": لا نخطط للتعاقد مع محمد صلاح

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:33 م 13/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالرحيل عن صفوف الفريق في الأيام الأخيرة، بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك في ظل الاستعداد لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث سينضم صلاح إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، قبل حسم مستقبله مع الريدز بعد الانتهاء من البطولة.

موقف سان دييجو من ضم محمد صلاح في يناير المقبل

وبسؤال تايلر هيبس، المدير الرياضي لفريق سان دييجو عن حقيقة وجود أي نية للتفاوض مع محمد صلاح، رد قائلاً: "هذه مجرد شائعات".

وأضاف هيبس في تصريحات لـ "يلا كورة": "في المرحلة الحالية، لا ننوي تقديم أي عرض رسمي لفريق ليفربول لشراء محمد صلاح، وليس لدينا النية أيضًا في التواصل مع اللاعب لضمه".

وكانت قد أشارت التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن محمد صلاح مرشح بقوة للانضمام إلى فريق سان دييجو في الدوري الأمريكي.

وقالت صحيفة ميرور في وقت سابق، إن استثمار الملياردير المصري محمد منصور بجزء كبير في النادي الأمريكي قد يعد عاملاً رئيسيًا في تعاقد الفريق مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وعلق دون دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي، على ارتباط صلاح بالانضمام إليهم، حيث قال في تصريحات سابقة: "بالتأكيد، إذا قرر صلاح الانضمام إلى الدوري الأمريكي، فسنرحب به ترحيباً حاراً، أنصحه بالتواصل مع ليو ميسي وتوماس مولر ليرى مدى سعادتهما ونجاحهما ومدى اندماجهما في الدوري الأمريكي".

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وبرايتون

وشارك محمد صلاح قي المباراة التي خاضها الريدز أمام برايتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان اللاعب جالسًا على مقاعد بدلاء الفريق، قبل أن يتعرض جوميز للإصابة ويضطر أرني سلوت للدفع بالنجم المصري.

واستطاع صلاح أن يساهم في الهدف الثاني الذي سجله إيكيتيكي من رأسية رائعة، بعد ضربة ركنية نفذها صلاح ببراعة، ليحطم عددًا من الأرقام القياسية، وأبرزها تخطي رقم روني في عدد المساهمات مع فريق واحد في تاريخ البريميرليج برصيد 277 مساهمة.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح صلاح الدوري الأمريكي فريق ليفربول رحيل محمد صلاح رحيل صلاح

