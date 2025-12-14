المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
في مجموعة منتخب مصر.. كاف يسلط الضوء على 3 لاعبين يستحقوا المتابعة بكأس أمم أفريقيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:40 م 14/12/2025 تعديل في 01:12 م
كأس أمم أفريقيا

مابولولو وموكوينا وناكامبا

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على موهبة 3 لاعبين يتواجدون في مجموعة منتخب مصر، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المرتقبة في المغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبات جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا)

كاف سلط الضوء على لاعب خط وسط منتخب جنوب أفريقيا في مجموعة منتخب مصر، مشيراً إلى أنه أصبح أحد أهم لاعبي خط الوسط في جنوب أفريقيا.

موكوينا هو خريج أكاديمية سوبر سبورت يونايتد، وقد شارك لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2017، ومنذ ذلك الحين أثبت نفسه كلاعب أساسي، معروف بهدوئه، ومثابرته، وقدرته على بذل جهد كبير، وتسديداته القوية بعيدة المدى.

وتعززت سمعة موكوينا بشكل كبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث لعب كل دقيقة، وقاد خط الوسط، وساهم في حصول جنوب أفريقيا على المركز الثالث.

وأتم كاف متحدثا عن موكوينا: "إن ركضه الدؤوب، وتمريراته الدقيقة، وانضباطه الدفاعي، وإتقانه للكرات الثابتة، تجعله لاعبًا لا غنى عنه".

كريستوفاو مابولولو (أنجولا)

كاف سلط الضوء على مهاجم أنجولا في مجموعة منتخب مصر، مشيراً إلى أنه يُعد أحد أكثر المهاجمين تأثيرًا في أنجولا.

مابولولو يشتهر بقوته وقدرته على الكرات الهوائية وإنهاء الهجمات ببراعة داخل منطقة الجزاء، بطول 1.78 متر كان لاعبًا أساسيًا مع منتخب أنجولا بعد فترات ناجحة مع بريميرو دي أجوستو والاتحاد طرابلس، انضم إلى النادي الأهلي الليبي في عام 2024.

وحصل هدف مابولولو ضد ناميبيا في كأس الأمم الأفريقية 2023 على جائزة هدف العام في جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2024، مُبرزًا مهاراته الفنية وأهميته للمنتخب الأنجولي.

مارفيلس ناكامبا (زيمبابوي)

كاف سلط الضوء على لاعب وسط زيمبابوي في مجموعة منتخب مصر، مشيراً إلى أنه لاعب محوري في وسط الملعب لمنتخب زيمبابوي.

ناكامبا يتحكم بإيقاع لعب زيمبابوي من مركز الوسط الدفاعي بفضل خبرته الواسعة في الخارج، حيث لعب لنادي نانسي في فرنسا، وفيتيس في هولندا، وكلوب بروج في بلجيكا، وأستون فيلا ولوتون تاون في إنجلترا.

وأشار "كاف" إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، سيكون شخصية محورية مع الفريق في المغرب، بعد مشاركته لأول مرة مع منتخب زيمبابوي في عام 2015 ورغم أن الإصابات أبعدته عن الفريق في بعض الفترات، إلا أنه لا يزال يشكل ركيزة أساسية أمام الدفاع.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا 2025

