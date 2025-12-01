المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
موقف صلاح و4 لاعبين.. مصدر يكشف ليلا كورة موعد انتظام المحترفين في معسكر منتخب مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:17 م 14/12/2025
محمد صلاح وحسام حسن

محمد صلاح - قائد منتخب مصر

ينضم محترفو منتخب مصر مساء الغد الإثنين، لمعسكر الفراعنة استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادا لخوض ودية منتخب نيجيريا التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، إذ ستكون التجربة الأخيرة قبل البطولة القارية.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

موعد وصول صلاح والمحترفين

وبعدما أنهى جميع اللاعبين المحترفين "باستثناء عمر مرموش" مبارياتهم مع أنديتهم في الخارج، قال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "انضمام جميع المحترفين لمعسكر منتخب مصر غدا الإثنين بعد نهاية مشوارهم مع الأندية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية".

ومن المقرر أن ينهي عمر مرموش مبارياته قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مساء اليوم الأحد، إذ سيواجه فريقه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة 16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما فريق نانت الذي يضم النجم الدولي مصطفى محمد، فلعب مساء الجمعة الماضي أمام فريق أنجيه وتلقى هزيمة بنتيجة 4-1، ومن المفترض أن يتوجه المهاجم المصري للقاهرة ليصل غدا إلى معسكر المنتخب.

أما فريق ليفربول، فشارك معه النجم الدولي محمد صلاح، وصنع الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة 16 لمسابقة الدوري الإنجليزي، وبالتالي سيتواجد مع منتخب مصر غدا الإثنين.

ونفس الأمر لفريق الجزيرة الإماراتي الذي يضم النجم إبراهيم عادل، فحقق الفوز ضد فريق الوحدة بنتيجة 1-0 في كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وأخيرا نادي العين الإماراتي الذي يشارك معه النجم رامي ربيعة، فتلقى هزيمة مساء أمس السبت بنتيجة 2-0 من نادي النصر في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

يشار إلى أن حمدي فتحي كان قد انضم لمعسكر منتخب مصر في الأسبوع الماضي بعدما أنهى ارتباطاته مع الوكرة القطري.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح رامي ربيعة مصطفى محمد عمر مرموش إبراهيم عادل ودية نيجيريا

