أفارقة من مصر (3).. ماييلي بين التألق المحلي والدكة الدولية قبل كأس الأمم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:49 م 16/12/2025
فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز

فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز

لمع العديد من المحترفين الأفارقة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي كان بوابتهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم، أو في المقابل جاء بهم بعد تألقهم مع المنتخب، في البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية في القارة السمراء.

ويلقي موقع يلا كورة نظرة على المحترفين الأفارقة في الدوري المصري، الذين حجزوا مقاعدهم في قوائم منتخباتهم، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والفارق بين أدوارهم ومستوياتهم بين النادي والمنتخب. 

فيستون ماييلي "الأفضل" داخل القارة مع بيراميدز

ويأتي فيستون ماييلي على رأس الأسماء التي لمعت بقوة في الدوري المصري خلال السنوات الماضية، منذ انضمامه لصفوف فريق بيراميدز. 

ونجح ماييلي في قيادة بيراميدز لمنصات التتويج، بعدما هزت أهدافه شباك الخصوم في نهائي كأس مصر، نهائي دوري أبطال أفريقيا، نهائي السوبر الأفريقي ثم مباراة كأس القارات الثلاثة ضد الأهلي السعودي. 

توج ماييلي تألقه المحلي مع بيراميدز هذا العام، بحصوله على جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة. 

ماييلي بديل في حسابات ديسابر مع الكونغو الديمقراطية قبل أمم أفريقيا

وفي المقابل، لم تشفع مستويات ماييلي الاستثنائية مع بيراميدز له، للحصول على مقعد أساسي في تشكيل المدرب سيباستيان ديسابر، مع منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية. 

ويجلس ماييلي على مقاعد البدلاء كتيبة “الفهود” لصالح زميله سيدريك باكامبو نجم ريال بيتيس الإسباني، وأحيانًا لحساب سيمون بانزا مهاجم فريق الجزيرة الإماراتي. 

ولعب فيستون 32 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه. 

ويشارك ماييلي بصفة مستمرة مع الكونغو الديمقراطية مؤخرًا، ولكن من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني. 

وعلى الصعيد المحلي شارك مهاجم بيراميدز في 22 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

ويأمل ماييلي في استغلال غياب يوان ويسا عن صفوف منتخب الكونغو الديمقراطية، للحصول على فرصة للعب دقائق أكثر في كأس الأمم المقبلة.

الحلقة الأولى: أفارقة من مصر (1).. بلاتي توريه "العقل المفكر" وسيمبوري "جوكر غير مستغل"

الحلقة الثانية: أفارقة من مصر (2).. منتخب تونس يتسلح بالجزيري وبن رمضان بوجهين مختلفين

مباراة الكونغو الديمقراطية القادمة
فيستون ماييلي أمم أفريقيا منتخب الكونغو الديمقراطية

