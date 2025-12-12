المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أفارقة من مصر (1).. بلاتي توريه "العقل المفكر" وسيمبوري "جوكر غير مستغل"

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:32 ص 12/12/2025 تعديل في 13/12/2025
44

بلاتي توريه وسعيدو سيمبوريه ثنائي منتخب بوركينا فاسو

لمع العديد من المحترفين الأفارقة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي كان بوابتهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم، أو في المقابل جاء بهم بعد تألقهم مع المنتخب، في البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية في القارة السمراء.

ويلقي موقع يلا كورة نظرة على المحترفين الأفارقة في الدوري المصري، الذين حجزوا مقاعدهم في قوائم منتخباتهم، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والفارق بين أدوارهم ومستوياتهم بين النادي والمنتخب.

والبداية من بوابة منتخب بوركينا فاسو، الذي يضم ثنائي محترف في الدوري المصري، هما: بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز، وسعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي.

ويعد بلاتي توريه نجمًا في صفوف منتخب بوركينا فاسو، فقد تألق مع كتيبة الخيول منذ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرته.

وحصد توريه جائزة رجل المباراة في ثلاث مباريات خلال تلك البطولة، مما دفع بيراميدز لضمه بشكل مباشر، في صفقة انتقال حر بذلك الوقت.

وأصبح بلاتي توريه عنصرًا أساسيًا في حسابات المدرب كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز.

أرقام بلاتي توريه قبل أمم أفريقيا.. تألق دولي وبصمة محلية

وواصل توريه تألقه على الصعيد الدولي، بعدما حصد جائزة المباراة في لقاء بوركينا فاسو ضد موريتانيا في أمم أفريقيا بالنسخة الماضية، عام 2024.

وشارك لاعب الوسط صاحب الـ 28 عامًا في 15 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وعلى الصعيد الدولي شارك بلاتي في 43 مباراة مع منتخب بوركينا فاسو خلال مسيرته، منذ عام 2017، وسجل 3 أهداف كما صنع مثلها.

وفي المقابل لا يمتلك سيمبوري الحظوظ ذاتها في منتخب بلاده، رغم كونه لاعب “جوكر” مع ناديه في الدوري المصري.

ويشارك سيمبوري في مركزي قلب الدفاع بالإضافة إلى خط الوسط، كارتكاز مدافع، بينما لا يحصل على فرص كبيرة مع منتخب بلاده بوركينا.

أرقام سعيدو سيمبوري قبل كأس الأمم الأفريقية.. هاتريك محلي وعودة دولية

وحصل سعيدو سيمبوري على فرصة المشاركة بصفة أساسية مؤخرًا، وفي عدة مواجهات على التوالي مع منتخب بوركينا فاسو، منذ تولي براما تراوري مهمة تدريب المنتخب.

ولعب سعيدو 8 مباريات مع البنك الأهلي في الدوري هذا الموسم، كما خاض مباراة وحيدة في كأس مصر، سجل خلالها “هاتريك” ثمين ضد بورفؤاد، قاد به فريقه لتحقيق الانتصار في الوقت الإضافي بنتيجة 4-1.

وشارك سيمبوري مع منتخب بلاده لأول مرة عام 2013، لكنه يمتلك 15 مواجهة رسمية فقط في رصيده الدولي، ولم يسجل أي هدف مع كتيبة الخيول من قبل، بينما صنع هدفًا وحيدًا.

ويتواجد منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، برفقة كلا من: الجزائر، السودان وغينيا الاستوائية.

مباراة بوركينا فاسو القادمة
بلاتي توريه منتخب بوركينا فاسو سعيدو سيمبوري

