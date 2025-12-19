ماذا ارتدى مصطفى محمد على ذراعه مع منتخب مصر؟

مران منتخب مصر الأول في المغرب قبل أمم أفريقيا (صور)

خاض منتخب مصر، المران الأول في مدينة أكادير بالمغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن بداية من بعد غد الأحد 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

مران منتخب مصر في المغرب

منتخب مصر بقيادة حسام حسن، خاض المران الأول بالمغرب، على ملعب تغازوت بمدينة أكادير، استعدادًا لانطلاق كأس الأمم.

بعثة منتخب مصر كانت قد وصلت إلى المغرب في ساعة مبكرة من أمس الخميس، لتبدأ استعدادات المشاركة بالبطولة القارية.

وشهد مران منتخب مصر الأول في المغرب، لقطات جمعت محمد صلاح قائد الفراعنة مع حسام حسن المدير الفني، على هامش التدريبات حيث دار بينهما حوارا جانبيا.

الأمر نفسه ظهر خلال مران منتخب مصر، لكن بين حسام حسن وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

يمكن مطالعة أبرز لقطات مران منتخب مصر الأول في المغرب مــن هــنـــا أو تنقل بين الصور من الأعلى