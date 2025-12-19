المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ضحك صلاح وحوار مع العميد.. منتخب مصر يخوض المران الأول في المغرب (صور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:10 ص 19/12/2025
خاض منتخب مصر، المران الأول في مدينة أكادير بالمغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن بداية من بعد غد الأحد 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

مران منتخب مصر في المغرب

منتخب مصر بقيادة حسام حسن، خاض المران الأول بالمغرب، على ملعب تغازوت بمدينة أكادير، استعدادًا لانطلاق كأس الأمم.

بعثة منتخب مصر كانت قد وصلت إلى المغرب في ساعة مبكرة من أمس الخميس، لتبدأ استعدادات المشاركة بالبطولة القارية.

وشهد مران منتخب مصر الأول في المغرب، لقطات جمعت محمد صلاح قائد الفراعنة مع حسام حسن المدير الفني، على هامش التدريبات حيث دار بينهما حوارا جانبيا.

الأمر نفسه ظهر خلال مران منتخب مصر، لكن بين حسام حسن وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

يمكن مطالعة أبرز لقطات مران منتخب مصر الأول في المغرب مــن هــنـــا أو تنقل بين الصور من الأعلى

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية عمر مرموش كأس أمم أفريقيا مران منتخب مصر

