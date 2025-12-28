كشف حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عن هدفه من مواجهة أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا، مساء الغد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "منتخب أنجولا قوي للغاية وسنحقق أهدافنا من مواجهته، وإن شاء الله كل اللاعبين جاهزين لتلك المباراة، وكل الاحترام والتقدير لمنتخب أنجولا".

وأضاف: "نحن كالعادة ننظر لعملنا فقط، ومن خلال احترامنا للمنافس ستكون مباراة أنجولا هامة".

وتابع: "الروح الموجودة في منتخب مصر ليست وليدة الصدفة، بل موجودة منذ اليوم الأول لنا، منتخب مصر يمثل بلد كبيرة وجمهور محب لكرة القدم، والروح والانسجام ظهروا منذ اليوم الأول".

قبل أن يستكمل: "جميع اللاعبين يعلمون جيدًا قيمة قميص منتخب مصر، وأي لاعب سيكون حريص على تمثيل البلد وإسعاد الجماهير، والتأهل كان نتاج ذلك".

وواصل حسام حسن: "نفكر في أمم أفريقيا بكل جدية مثلما حدث في تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم، نريد الاجتهاد وإسعاد الجماهير المصرية فقط، في نفس الوقت لاعب الكرة لو لم يملك الانتماء أعتقد أنه لا يستحق التواجد وكل لاعبينا يستحقون التواجد مع منتخب مصر".

وزاد مدرب منتخب مصر: "منتخب مصر حاليا يملك أفضل اللاعبين الذين يمثلون الكرة المصرية، وأثق فيهم بشدة والكل جاهز ولا يوجد لاعب (كمالة عدد)".

أما عن البطاقات الملونة التي تعرض لها منتخب مصر في أول مباراتين.. قال: "الأهم ألا تكون البطاقة بسبب سوء سلوك، محمد هاني تدخل بشكل حماسي زائد على لاعب جنوب أفريقيا، وأكدت على لاعبي المنتخب أن الحكام ينفذون القانون بشكل قوي، بالإضافة إلى وجود تقنية فيديو، لكنها كرة القدم في النهاية وما علينا هو التحذير فقط".

ثم شدد مدرب المنتخب: "أدرس كل الظروف ولدينا لاعبين ستعوض غياب محمد هاني مثل أحمد عيد، وكما قلت لدينا مرونة تكتيكية على سبيل المثال إمام عاشور لاعب متنوع وتريزيجيه وزيزو ومحمد شحاتة أيضًا، ومن حسن حظي أني أملك لاعبين جيدين، والجميع يريد إثبات نفسه".

وعن رغبته في منافسه في ثمن النهائي.. قال: "البطل عليه الجاهزية دائمًا والتحضير لكل الظروف، أي منتخب سنقوم بعملنا لمواجهته بإذن الله، واللاعبون جاهزون لهذه السيناريوهات".

ثم أنهى: "نحن المنتخب الوحيد في البطولة الذي واجه كل الاختبارات، تأخرنا بهدف وعدنا وحققنا الفوز وهذا ما حدث في مباراة زيمبابوي، كما أننا حققنا الفوز على منتخب كبير مثل جنوب أفريقيا وتعرضنا للطرد أمامه أيضًا، كما يقولون (ياما دقت على الراس طبول)".