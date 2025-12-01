المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

مدرب أنجولا: مصر تمتلك فريقين.. وعلينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:26 م 28/12/2025
باتريس بوميل

باتريس بوميل

أكد الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا، على قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب أنجولا أمام مصر، في تمام السادسة من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال بوميل خلال المؤتمر الصحفي: "لا نعلم كيف يستعد منتخب مصر لمواجهتنا، ربما يريحون بعض اللاعبين الأساسيين، لكنه يبقى منتخبًا قويًا".

وأضاف: "مصر لديها القدرة على تشكيل فريقين، وبغض النظر عن تشكيل مباراة الغد، سيكون فريق قوي".

وأتم: "علينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز، أنجولا لديها القدرة على فعل ذلك وتمتلك منتخبًا جيدًا".

ويحتاج منتخب أنجولا، لتحقيق الفوز أمام مصر؛ من أجل التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك منتخب أنجولا نقطة وحيدة، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى.

بينما تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، على رأس المجموعة الأولى.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مصر كأس الأمم الأفريقية أنجولا باتريس بوميل

