أكد الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا، على قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويلعب منتخب أنجولا أمام مصر، في تمام السادسة من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب أدرار بأكادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال بوميل خلال المؤتمر الصحفي: "لا نعلم كيف يستعد منتخب مصر لمواجهتنا، ربما يريحون بعض اللاعبين الأساسيين، لكنه يبقى منتخبًا قويًا".

وأضاف: "مصر لديها القدرة على تشكيل فريقين، وبغض النظر عن تشكيل مباراة الغد، سيكون فريق قوي".

وأتم: "علينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الفوز، أنجولا لديها القدرة على فعل ذلك وتمتلك منتخبًا جيدًا".

ويحتاج منتخب أنجولا، لتحقيق الفوز أمام مصر؛ من أجل التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك منتخب أنجولا نقطة وحيدة، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى.

بينما تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، على رأس المجموعة الأولى.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية